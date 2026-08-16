Persistono a Longobucco i disagi legati all’assenza di copertura telefonica e del segnale televisivo. Il problema, secondo quanto comunicato dal sindaco del Comune di Longobucco, è riconducibile ai danni provocati dall’incendio che ha interessato l’area nei giorni scorsi.

L’emergenza ha infatti causato un’interruzione dell’energia elettrica nella zona interessata dalle fiamme, con conseguenze sul funzionamento dei ripetitori e, di conseguenza, sui servizi di telefonia e sulla ricezione del segnale televisivo.

«Il Comune ha segnalato le circostanze di disservizio a Enel già dalla serata del 14 agosto», ha spiegato il sindaco, precisando che gli interventi non hanno potuto essere effettuati immediatamente a causa della necessità di garantire prima la sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Da Enel è arrivata quindi la conferma che «l’intera linea che alimenta i ripetitori risulta danneggiata», circostanza che ha determinato i disservizi registrati nelle ultime ore.

La ditta incaricata dell’intervento è stata attivata e, secondo quanto riferito dal primo cittadino, è in arrivo sul posto per procedere all’installazione di un generatore. L’obiettivo è garantire il ripristino dell’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dei ripetitori e consentire così il ritorno alla normalità dei servizi.

«Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni», ha fatto sapere il sindaco.

I tecnici potranno dunque intervenire dopo la messa in sicurezza dell’area, con l’auspicio che l’installazione del generatore consenta di ridurre in tempi brevi i disagi per la popolazione di Longobucco, che da giorni deve fare i conti con le conseguenze dell’incendio.