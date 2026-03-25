«La vertenza Amaco, ad oggi, sembra non avere colpevoli. Si è trasformata in un inaccettabile scaricabarile istituzionale, mentre a pagare il prezzo più alto sono, ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori. Se davvero l’assessore Gallo ha a cuore il destino occupazionale, compia atti concreti e immediati: ritiri i chilometri. Lo stesso può e deve fare il consorzio Cometra». È quanto dichiara il segretario provinciale di Cosenza della CGIL Massimiliano Ianni.

«Non bastano dichiarazioni o annunci televisivi: servono scelte chiare, coerenti e verificabili. È il momento della responsabilità, non della propaganda. Riteniamo, invece, che quanto accaduto non sia frutto del caso. Il sospetto sempre più forte è che questa vicenda sia stata costruita a tavolino per favorire soggetti privati, a discapito del servizio pubblico e dell’occupazione. I numeri sono drammatici: almeno 10, forse 15 lavoratori perderanno il posto di lavoro nell’immediato, con il rischio concreto che altri seguano nei prossimi mesi. Una prospettiva inaccettabile per il nostro territorio.

Anche il Comune di Cosenza deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. È necessario che solleciti con urgenza la Regione Calabria ad aprire un tavolo di confronto immediato e che pretenda chiarezza su tutta l’operazione di vendita di Amaco: un’azienda valutata circa 4,5 milioni di euro e ceduta a soli 2,1 milioni. Una differenza che impone risposte puntuali e trasparenti.

Non si può restare in silenzio di fronte a una vicenda che mette in discussione il futuro di decine di famiglie e la tenuta del trasporto pubblico locale. Serve un cambio di passo immediato. Noi continueremo a batterci per la tutela del lavoro, per la difesa del servizio pubblico e per il rispetto della verità», conclude il segretario provinciale di Cosenza della CGIL Massimiliano Ianni