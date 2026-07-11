Dopo aver tracciato la rotta per il rilancio del commercio con "Cosenza Vive" e quella per lo sviluppo del turismo con "Cosenza Connect", il Masterplan "Cosenza Città Attrattiva" si completa con il suo terzo pilastro strategico.

Mercoledì 15 luglio, alle ore 11, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l'assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Turismo Sarino Branda presenteranno ufficialmente "Cosenza Crea", il programma attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende sostenere e valorizzare l'artigianato, le imprese creative e le produzioni di qualità, riconoscendole come uno dei principali motori dello sviluppo economico, sociale e culturale della città.

Con "Cosenza Crea" l'Amministrazione comunale compie un ulteriore passo nella costruzione di un modello di sviluppo integrato che mette in relazione commercio, turismo, cultura e sistema produttivo, trasformando il patrimonio di competenze, tradizioni e innovazione presente sul territorio in una leva di crescita e di competitività.

Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli obiettivi, gli strumenti operativi e le opportunità previste dal programma, che punta a creare una rete stabile tra imprese, botteghe artigiane, giovani imprenditori, professionisti, istituzioni e associazioni di categoria, favorendo investimenti, innovazione e nuova occupazione.

«Con "Cosenza Crea" - dichiara il sindaco Franz Caruso – completiamo un percorso che abbiamo fortemente voluto e che rappresenta la traduzione concreta della nostra idea di città. Dopo il commercio e il turismo, era indispensabile dedicare un programma specifico all'artigianato, perché esso rappresenta una delle espressioni più autentiche dell'identità cosentina. Dietro ogni laboratorio, ogni bottega, ogni impresa artigiana c'è una storia fatta di competenze, sacrifici, creatività e passione che merita di essere sostenuta e valorizzata».

«Il nostro obiettivo – prosegue - non è limitarsi ad accompagnare le imprese esistenti, ma creare le condizioni affinché possano nascere nuove attività, soprattutto grazie all'entusiasmo e al talento delle giovani generazioni. Vogliamo che i nostri ragazzi trovino a Cosenza le opportunità per costruire il proprio futuro, trasformando un mestiere, una tradizione o un'idea innovativa in un'impresa capace di generare lavoro e sviluppo».

«"Cosenza Crea" è, dunque, molto più di un progetto dedicato all'artigianato. È una visione di città che mette al centro il valore delle persone, delle competenze e della qualità. Significa creare connessioni tra imprese, formazione, innovazione, cultura e turismo, facendo dialogare mondi che per troppo tempo hanno viaggiato separatamente. Solo mettendo in rete queste energie – ha concluso Caruso - possiamo costruire un sistema economico moderno, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro».

«“Con il Masterplan "Cosenza Città Attrattiva", di cui ringrazio Sarino Branda che ha portato avanti un lavoro di straordinaria qualità – conclude Franz Caruso - stiamo disegnando una nuova prospettiva di sviluppo, fondata sulla programmazione e non sull'improvvisazione. Ogni pilastro rafforza l'altro: il commercio rende più viva la città, il turismo ne amplia l'attrattività, l'artigianato ne custodisce l'identità e ne alimenta la capacità produttiva. È questo il modello di crescita che vogliamo consegnare a Cosenza: una città che investe sulle proprie eccellenze, crea opportunità, genera lavoro e guarda con fiducia al futuro».

L'incontro di mercoledì 15 luglio sarà aperto alle associazioni di categoria, agli operatori economici, agli artigiani, ai professionisti del settore e agli organi di informazione.