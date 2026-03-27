La Regione Calabria promuove nuovi Recruiting Day a Catanzaro e Tropea: colloqui il 23 e 30 marzo, stipendi netti fino a 2400 euro al mese

Nuove occasioni di lavoro nel turismo in Calabria in vista della stagione estiva 2026. La Regione Calabria, attraverso l’assessorato e il dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive e la rete dei Centri per l’impiego, promuove due nuovi Recruiting Day dedicati alla selezione di personale per strutture turistico-alberghiere del territorio. In totale, i posti da coprire sono 122, tra le opportunità offerte da Serenè Resort e Valentour, con stipendi netti mensili che in alcuni casi possono arrivare fino a 2400 euro.

Le giornate di selezione sono in programma il 23 marzo 2026 e il 30 marzo 2026. Il primo appuntamento si terrà a Catanzaro, nella Sala Oro della Cittadella regionale, dalle 9.30 alle 16, e sarà dedicato al Recruiting Day di Serenè Resort. Il secondo si svolgerà invece a Tropea, sempre dalle 9.30 alle 16, presso il Michelizia Tropea Resort, per il Job Day Valentour. Entrambe le iniziative sono riservate ai residenti in Calabria.

Per quanto riguarda Serenè Resort, struttura situata a Cutro, in provincia di Crotone, le figure richieste sono 73. Nel dettaglio, si cercano 15 cuochi con almeno due anni di esperienza, per un contratto a tempo determinato full time da fine maggio a settembre 2026, con stipendio tra 2000 e 2400 euro netti al mese. Si selezionano poi 8 baristi con almeno due anni di esperienza, per un contratto a tempo determinato full time da fine maggio a settembre, con retribuzione di circa 1200 euro netti mensili.

Le opportunità comprendono anche 20 camerieri di ristorante, preferibilmente con esperienza pregressa, da assumere con contratto full time da fine maggio a settembre 2026, con uno stipendio di circa 1200 euro netti al mese. A queste si aggiungono 25 camerieri ai piani, anche in questo caso preferibilmente con esperienza, per contratti part time da 24 ore settimanali e una retribuzione di circa 750 euro netti mensili. Completano il quadro 5 manutentori con almeno due anni di esperienza, per contratti da fine aprile a ottobre 2026 e stipendio di circa 1300 euro netti al mese. Per tutte le posizioni, Serenè Resort prevede vitto e alloggio per i candidati residenti a oltre 30 chilometri dalla struttura.

Il secondo blocco di opportunità riguarda Valentour, tour operator attivo nel territorio di Vibo Valentia, che seleziona 39 figure per diverse strutture turistiche calabresi. Tra i profili ricercati ci sono 8 barman per Caladune Resort di Pizzo Calabro, Blanca Beach di Tropea e Ananea Yatching Resort di Tropea, con stipendi tra 1400 e 1600 euro netti, oltre al Tfr. Si cercano poi 4 lavapiatti per Villaggio Baia d’Ercole di Capo Vaticano, Sentido Michelizia Tropea e Borgo del Principe di Zambrone, con compensi tra 1200 e 1300 euro netti più Tfr.

Valentour seleziona anche 4 capi partita per Sentido Michelizia Tropea, Blanca Beach e Borgo del Principe, con stipendi compresi tra 1800 e 2200 euro netti più Tfr, e 5 commis di cucina per strutture tra Tropea, Capo Vaticano e Zambrone, con retribuzioni tra 1200 e 1300 euro netti più Tfr. È prevista inoltre l’assunzione di 1 maitre per Caladune Resort, con stipendio tra 2000 e 2200 euro netti più Tfr, di 10 camerieri di sala per la stessa struttura, con retribuzioni tra 1300 e 1500 euro netti più Tfr, di 1 capo ricevimento con stipendio tra 1700 e 2000 euro netti più Tfr e di 6 addetti ricevimento con compensi compresi tra 1200 e 1400 euro netti più Tfr.

Per tutte le posizioni offerte da Valentour è richiesta un’esperienza di almeno due anni e una conoscenza base della lingua inglese. Le risorse saranno inserite nei villaggi e nei resort del gruppo, con possibilità di rotazione tra le diverse strutture. Durante i colloqui sarà inoltre illustrata la possibilità di vitto e alloggio per i candidati non residenti in zona.

Per partecipare ai Recruiting Day, i candidati dovranno registrarsi sul portale della Regione Calabria dedicato alle offerte di lavoro, selezionare l’evento di interesse e seguire le indicazioni per completare la candidatura. Sarà poi necessario compilare la scheda di candidatura, stamparla e presentarla il giorno del colloquio insieme a un documento di identità in corso di validità.