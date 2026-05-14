L’Ordine Ingegneri Cosenza rinnova il proprio consiglio provinciale e sancisce l’affermazione della lista “15 duepuntozero”, che ha ottenuto l’elezione di tutti i 15 candidati presentati. Alla prima assemblea del nuovo consiglio sarà nominato presidente Gigi Catanzaro, che succederà a Marco Ghionna alla guida dell’Ordine.

Il presidente del seggio elettorale, l’ingegnere Bruno Larosa, nella serata di ieri ha ufficializzato il raggiungimento del quorum necessario per rendere valide le elezioni già al primo turno, conclusosi proprio ieri sera.

La partecipazione è stata particolarmente significativa: sono stati infatti 3.243 gli iscritti che hanno esercitato il diritto di voto, pari al 54% degli aventi diritto. Un dato accolto con soddisfazione dagli stessi protagonisti della tornata elettorale, che hanno sottolineato come, al di là dell’esito finale, abbia vinto soprattutto la partecipazione, segnale concreto di attenzione e appartenenza alla vita dell’Ordine.

Questa mattina si è svolto lo scrutinio che ha confermato l’elezione dei candidati della lista “15 duepuntozero”: Pierluigi Catanzaro, Marco Maria Granata, Elmiro Tavolaro, Santo Serra, Antonio Caputo, Fiorella Gallo, Alessandra Paola, Antonio Luzzi, Salvatore Risoli, Eugenio Condino, Maria Angela Speranza, Vincenzo Barone, Claudio Le Piane, Giovanna Imbrogno e Carmela Angela Buonafortuna.

Con il nuovo assetto del consiglio, l’Ordine Ingegneri Cosenza si prepara ora ad avviare una nuova fase amministrativa sotto la guida di Gigi Catanzaro, indicato come prossimo presidente dopo la conclusione del mandato di Marco Ghionna.