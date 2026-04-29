La commissione Bilancio del Senato ha cassato l'emendamento che proroga le concessioni balneari nelle zone colpite dal maltempo fino a settembre 2030, e proposto dalla Lega al cosiddetto decreto ponte. Aveva avuto il parere contrario del ministero dell'Economia.

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Il ciclone Harry proroga le concessioni balneari fino al 2030 in Calabria: l’emendamento della Lega al dl Commissari

Redazione Economia
Il ciclone Harry proroga le concessioni balneari fino al 2030 in Calabria: l’emendamento della Lega al dl Commissari

La bocciatura in commissione Bilancio, secondo quanto appreso, sarebbe arrivata per mancanza di adeguata copertura dopo il parere contrario del Mef per onerosità.

Sarebbe inoltre stato posto un problema di compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione e avrebbe esposto al rischio di procedura di infrazione da parte della Ue.