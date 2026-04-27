La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, riconoscimento riservato alle realtà italiane con almeno cento anni di attività continuativa.

La cerimonia si è svolta al termine della riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri, del Collegio dei revisori dei conti e dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione della banca, tra cui direttore, vicedirettore e segretario generale. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Nicola Paldino, componente del Consiglio camerale in rappresentanza del settore bancario.

Fondata nel 1906, la BCC Mediocrati celebra 120 anni di attività, consolidando il proprio ruolo nel credito cooperativo e nello sviluppo economico del territorio. Nel corso dell’evento è stato proiettato un video che ha ripercorso le tappe principali della storia dell’istituto, dalle origini fino all’attualità.

“Siamo orgogliosi di premiare una realtà che rappresenta l’economia reale del territorio e che, nel tempo, ha saputo coniugare tradizione e innovazione”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, insieme al segretario generale Erminia Giorno e ai componenti del Consiglio camerale. “Questa banca è della comunità, è della gente, è del territorio”, ha sottolineato Paldino, evidenziando il legame dell’istituto con il contesto sociale ed economico locale.

Il Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere, raccoglie e valorizza le imprese italiane che hanno saputo mantenere continuità operativa, identità e radicamento territoriale nel tempo. Uno strumento che non è solo celebrativo, ma anche funzionale alla tutela e alla promozione del patrimonio imprenditoriale storico del Paese.