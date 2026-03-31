L’Inps ha avviato la procedura per la richiesta del bonus asilo nido. La domanda potrà essere presentata dal genitore che sostiene la spesa della retta in modalità online sul portale Inps utilizzando Spid, Cie o Cns, oppure tramite Patronato. Da quest’anno la domanda è valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni.

Nella richiesta dovranno essere indicate le mensilità per le quali si chiede il contributo e caricare i documenti di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste.

Per i bambini affetti da gravi patologie croniche, che non possono frequentare il nido, il genitore che convive e risiede con il bambino può presentare la domanda di contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

Bonus asilo nido, fino a 3600 euro

Dal punto di vista economico, il beneficio può arrivare fino a 3.600 euro annui, calcolato in base all’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione neutralizzato dagli importi erogati per l’assegno unico e universale.

Il bonus è riconosciuto solo alle strutture abilitate a erogare servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni regolarmente iscritte negli elenchi ufficiali regionali e comunali: nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari. Per presentare la domanda, è necessario richiedere alla struttura educativa frequentata dal bambino i riferimenti precisi della sua abilitazione, che bisognerà inserire nella domanda per le verifiche dell’Inps.