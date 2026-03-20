Il management aziendale ha manifestato la volontà di procedere con una transazione extragiudiziale finalizzata a evitare il generarsi di ulteriori contenziosi e a riconoscere il diritto agli arretrati del buono pasto notturno al personale avente diritto

La Segreteria Aziendale UIL FPL dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, di concerto con la Segreteria Regionale UILFPL Calabria, comunicano con chiarezza i risultati ottenuti a tutela del personale del comparto sanità. Il regolamento aziendale sui buoni pasto, con il riconoscimento degli arretrati relativi all’anno 2025, rappresenta un risultato importante raggiunto già nelle scorse settimane, che ha finalmente dato attuazione a un diritto contrattuale previsto dal CCNL Comparto Sanità e troppo a lungo disatteso.

Nella giornata odierna, si registra un ulteriore passo avanti: a seguito del confronto avuto, il management aziendale ha manifestato la volontà di procedere con una transazione extragiudiziale finalizzata ad evitare il generarsi di ulteriori contenziosi e a riconoscere il diritto agli arretrati del buono pasto notturno al personale avente diritto.

Si tratta di una scelta significativa che va nella direzione della responsabilità amministrativa e della tutela concreta dei lavoratori. Questo risultato assume ancora più valore alla luce delle dinamiche registrate negli ultimi mesi, caratterizzate dall’avvio di contenziosi promossi da alcune sigle sindacali in accordo con alcuni studi legali, percorsi che rischiavano di scaricare sui lavoratori costi e tempi senza garanzie di esito. La UIL FPL ha invece perseguito una linea chiara: risolvere i problemi senza trasformare i diritti in cause, garantendo trasparenza, equità e risultati concreti nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.