I dati aggiornati del Mimit collocano la nostra regione ai vertici nazionali per il costo dei carburanti self service: seconda per la benzina e terza per il diesel, dietro solo a Molise e Campania

La Calabria si conferma tra le regioni italiane dove fare rifornimento costa di più. Secondo i dati aggiornati al 23 marzo 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio in modalità self service si attesta in regione a 1,750 euro al litro per la benzina e a 2,000 euro al litro per il gasolio. Un quadro che colloca la Calabria ai vertici nazionali sia per la verde sia per il diesel.

Nel dettaglio, per la benzina la Calabria è seconda solo alla Basilicata, che registra 1,751 euro al litro, e precede di poco la Campania, ferma a 1,749 euro. Sul fronte del gasolio, invece, la regione è terza: davanti ci sono il Molise con 2,005 euro al litro e la Campania con 2,002 euro, mentre la Calabria si colloca esattamente sulla soglia dei 2 euro.

Calabria ai vertici nazionali per i prezzi self service

Il dato regionale conferma una tendenza pesante per automobilisti e autotrasportatori calabresi. A livello nazionale, infatti, il prezzo medio della benzina self sulla rete ordinaria è pari a 1,722 euro al litro, mentre quello del gasolio si ferma a 1,985 euro. La Calabria, dunque, resta sopra la media italiana in entrambi i casi.

Il divario si nota ancora di più se si guarda alle regioni considerate più “virtuose”. Per la benzina, le Marche sono l’unica regione ancora sotto quota 1,7 euro, con 1,697 euro al litro, davanti a Friuli Venezia Giulia con 1,702 e Toscana con 1,705. Per il gasolio guidano ancora le Marche con 1,969 euro, seguite da Toscana e Friuli Venezia Giulia, entrambe a 1,970 euro.

Il diesel in Calabria tocca la soglia dei 2 euro

Il dato che colpisce di più è quello del gasolio, perché segna il ritorno della soglia dei 2 euro al litro anche fuori dalle autostrade. Lo sottolinea anche Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui fino al giorno precedente il diesel aveva superato quella barriera solo sulla rete autostradale, mentre ora la oltrepassano anche alcune regioni del Sud. La Calabria, in questo scenario, si colloca esattamente sul confine con 2 euro al litro.

Sulla rete autostradale, peraltro, i valori nazionali sono ancora più alti: 1,788 euro al litro per la benzina e 2,055 euro per il gasolio. Un differenziale che rende ancora più pesante il costo del pieno per chi viaggia abitualmente su lunghe percorrenze.