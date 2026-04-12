Nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: posizione debitoria chiara, consultabile e pagabile in pochi click
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Un ufficio dell'agenzia delle entrate, in una foto d'archivio del 4 maggio 2012. Maxi operazione degli ispettori dell' Agenzia delle Entrate tra venerdì sera e le prime ore di questa mattina con un centinaio di controlli in locali, bar e stabilimenti di note località balneari, tra le quali Capri, Portofino, Portocervo. Per i locali notturni i controlli sono avvenuti in collaborazione con agenti Siae. Gli esercizi oggetto della maxi operazione del Fisco in note località balneari di tutta Italia sono stati selezionati dopo una ''preventiva e approfondita attività di analisi del rischio'' basata su elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e sulla conoscenza del territorio che hanno fatto emergere anomalie e assenza di controlli. E' quanto si apprende da fonti vicine all'operazione. Per quanto riguarda i locali notturni controlli e selezione sono stati svolti in collaborazione con gli ispettori della Siae. ANSA/STRINGER
Un unico documento per orientarsi in un sistema che, fino a ieri, costringeva a muoversi tra dati frammentati e verifiche separate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilancia il servizio “Situazione debitoria” con un aggiornamento sostanziale, che punta a semplificare il rapporto tra contribuente e fisco attraverso strumenti più chiari e immediati.
L’obiettivo è ridurre l’opacità percepita e rendere accessibile, in modo sintetico, l’intera posizione fiscale. Il nuovo sistema consente infatti di ottenere, entro 24 ore dalla richiesta, un prospetto completo che raccoglie tutti gli atti associati al proprio codice fiscale su scala nazionale.
Dentro questo documento confluiscono informazioni che finora richiedevano ricerche separate: dalla tipologia degli atti e dagli enti creditori fino alle date di notifica, passando per il dettaglio contabile con importi originari, somme già versate e residui aggiornati. A questo si aggiungono lo stato delle eventuali procedure in corso – sospensioni, misure cautelari o esecutive – e il monitoraggio delle agevolazioni, come rateizzazioni o definizioni agevolate.
La logica è quella di una visione unificata, che supera la frammentazione precedente. Ma il servizio non si limita alla consultazione. Dalla stessa interfaccia è possibile entrare nel dettaglio dei singoli atti e procedere direttamente al pagamento online, accorciando tempi e passaggi burocratici.
Per rendere più accessibile l’utilizzo, è stata introdotta anche una navigazione guidata, pensata soprattutto per gli utenti meno esperti, con indicazioni passo passo sulle funzionalità disponibili.
L’accesso avviene attraverso identità digitale – Spid, Cie o Cns – per cittadini e imprese, mentre gli intermediari fiscali possono operare tramite l’area riservata EquiPro, già utilizzata per la gestione delle posizioni dei propri assistiti.
Il restyling, sviluppato in collaborazione con Sogei, si inserisce nel percorso più ampio di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Una direzione che punta non solo all’efficienza, ma anche a una maggiore trasparenza, cercando di colmare uno dei principali punti di frizione nel rapporto tra cittadini e sistema fiscale: la comprensione, prima ancora del pagamento.