I dati di idealista sul secondo trimestre 2026 premiano soprattutto l'entroterra. San Giovanni in Fiore guida la classifica regionale con 490 euro al metro quadro, seguono Pedace, Acri, Castrovillari e Rossano
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Comprare casa in Calabria continua a essere tra le opportunità più convenienti d'Italia, soprattutto nei centri dell'entroterra. Secondo l'ultimo report dell'Ufficio Studi di Idealista, relativo al secondo trimestre del 2026, è San Giovanni in Fiore il comune più economico dell'intera regione, con un prezzo medio di 490 euro al metro quadro, unico centro calabrese sotto la soglia dei 500 euro.
La provincia di Cosenza domina la classifica regionale dei prezzi più bassi, confermando come il mercato immobiliare più accessibile sia concentrato soprattutto nelle aree interne.
Dopo San Giovanni in Fiore, infatti, il primo comune cosentino è Pedace, dove acquistare un'abitazione costa mediamente 556 euro al metro quadro. Seguono Acri con 629 euro, Castrovillari con 638 euro, Rossano con 641 euro e Spezzano della Sila con 675 euro.
Restano sotto i 700 euro al metro quadro anche Marano Principato (684 euro) e Mendicino (716 euro), mentre poco più in alto si collocano Cassano all'Ionio (725 euro), Rocca Imperiale (755 euro), Cariati (760 euro), Grisolia (782 euro), Sangineto (792 euro), Falconara Albanese (805 euro) e Guardia Piemontese (817 euro).
A livello regionale, alle spalle di San Giovanni in Fiore si trovano Cotronei (540 euro al metro quadro, provincia di Crotone) e Cittanova (551 euro, provincia di Reggio Calabria). Chiude invece la graduatoria dei 25 comuni meno cari Lamezia Terme, dove il prezzo medio raggiunge 847 euro al metro quadro, rimanendo comunque tra i più contenuti del panorama nazionale.
Quotazioni in giù per le case a Sangineto
Sul fronte dell'andamento dei prezzi, emergono dinamiche differenti tra i vari territori. Tra i cali più marcati nell'ultimo anno spicca Dipignano, dove le quotazioni sono diminuite del 12,8%, mentre Sangineto registra la flessione annuale più significativa dell'intera classifica, con un -28,9%.
Al contrario, crescono sensibilmente i valori di alcuni comuni costieri. Falconara Albanese mette a segno un incremento annuo del 22,6%, il più alto tra quelli analizzati, seguita da Gioia Tauro (+10,7%), Rocca Imperiale (+5,8%), Lamezia Terme (+4,7%) e Cirò Marina (+4,4%). In provincia di Cosenza aumentano anche le quotazioni di Rossano (+4%), Cariati (+2,6%) e Castrovillari (+1,3%).