Secondo l'amministrazione comunale l'azienda sanitaria sta operando un cambio di passo. Alla nomina, infatti, si affiancano l'attivazione di nuovi servizi e interventi strutturali. Difatti, è stato recentemente disposta dall'Asp l'apertura di un ambulatorio per pazienti oncologici

Il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, e l'assessore alla Sanità, Elisa Selvaggi, esprimono soddisfazione per la nomina di Anna Pia Cerbino come referente sanitario per l'ospedale di Praia a Mare.

La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria dell'Asp di Cosenza nell'ambito delle azioni per il potenziamento e la riorganizzare delle attività del presidio ospedaliero praiese e per garantire la continuità operativa e gestionale dello stesso.

Il nuovo incarico

La dottoressa Cerbino, già in servizio a Praia a Mare presso il reparto di Radiologia, avrà il compito di rimodulare i servizi e le attività della struttura per innalzare la qualità dell'assistenza e risolvere eventuali criticità. Succede al dottor Egidio Vanni.

«Facciamo gli auguri alla dottoressa Cerbino per il nuovo incarico – commentano De Lorenzo e Selvaggi – e siamo pronti a collaborare nel rispetto dei ruoli per dare risposte ai cittadini, soprattutto quelli più bisognosi. Ringraziamo il dottor Vanni per i quattro anni nei quali ha svolto il ruolo con abnegazione e professionalità».

Un cambio di passo

Secondo l'amministrazione comunale l'azienda sanitaria sta operando un cambio di passo. Alla nomina, infatti, si affiancano l'attivazione di nuovi servizi e interventi strutturali. Quanto ai primi, è stato recentemente disposto dall'Azienda sanitaria l'apertura presso l'ospedale di Praia a Mare di un ambulatorio per pazienti oncologici dove sarà espletata attività professionale da dirigenti medici specialisti in radioterapia oncologica dell’Azienda ospedaliera di Cosenza e personale infermieristico. Il nuovo servizio è frutto di un recente accordo tra l’Asp e l'Ao. Oltre che a Praia a Mare, sono previsti presidi oncologici all'ospedale di Cetraro e presso gli ambulatori di San Marco Argentano e Longobucco.

Nuovi sviluppi

«Da quanto comunicatoci – spiegano ancora De Lorenzo e Selvaggi –, questo servizio sarà disponibile una volta al mese. Prossimamente, sarà aperto a Praia a Mare anche un ambulatorio di Urologia, mentre a settembre riprenderà il day hospital.

Inoltre – aggiungono –, dopo l'estate inizieranno i lavori per il nuovo Pronto soccorso, mentre proseguono quelli avviati nei mesi scorsi per il consolidamento e il rinnovamento della struttura. La prospettiva – proseguono gli amministratori – è di avere un ospedale funzionante, moderno e soprattutto con una Chirurgia salvavita.

Monitoreremo questi sviluppi e ringraziamo il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e la direttrice sanitaria Angela Riccetti. Tutti insieme – concludono il sindaco e l'assessore alla Sanità di Praia a Mare –, una pagina per volta, stiamo scrivendo una nuova storia per la sanità territoriale».