Dodici nuove assunzioni per rafforzare i servizi sociali e migliorare il supporto ai cittadini più fragili nei Comuni dell’Ambito territoriale
PHOTO
Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale di Castrolibero
Il Comune di Castrolibero accelera sul fronte del welfare pubblicando tre bandi di concorso destinati al potenziamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Rende, di cui fanno parte anche i Comuni di Castiglione Cosentino, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende (capofila), Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo la Costa.
L’iniziativa segna un passo decisivo nel percorso di rafforzamento amministrativo dei servizi sociali del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza e garantire una gestione più efficiente delle risorse legate al Piano Nazionale Povertà e ai finanziamenti regionali.
Tre bandi, sedici posti disponibili
I concorsi riguardano l’assunzione di:
- 2 Istruttori Direttivi Amministrativi,
- 8 Istruttori Amministrativi,
- 6 Assistenti Sociali.
Le nuove figure professionali permetteranno di colmare la carenza di personale che negli ultimi anni ha rallentato l’attività dell’Ufficio di Piano, mettendo a rischio la piena attuazione dei progetti e dei servizi previsti dal Piano sociale di zona.
Pur non essendo il Comune capofila, Castrolibero ha scelto di assumere un ruolo attivo nel processo di potenziamento organizzativo, mettendo a disposizione la propria struttura amministrativa per velocizzare le procedure e garantire il pieno funzionamento dei servizi sociali dell’Ambito.
Una scelta di responsabilità istituzionale e cooperazione territoriale, mirata a evitare ritardi e a utilizzare integralmente le risorse disponibili entro i termini previsti.
«Castrolibero ha dimostrato senso di responsabilità istituzionale e spirito di cooperazione - dichiara la consigliera con delega alle Politiche Sociali e Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino - contribuendo in modo concreto al rilancio dell’Ufficio di Piano. Ringrazio il Responsabile dell’Area Economico-Amministrativa, dott. Amatore Anelli, e il Segretario Generale, dott.ssa Anna Caruso, per il prezioso supporto tecnico-amministrativo che ha reso possibile questo risultato».
L’amministrazione comunale sottolinea la complessità del percorso avviato e ribadisce l’obiettivo di garantire servizi sociali tempestivi, accessibili e realmente vicini ai bisogni delle persone.