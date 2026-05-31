La Cisl Cosenza avvia da San Demetrio Corone il suo percorso provinciale di ascolto e partecipazione. Nell’antico Teatrino del Collegio Sant’Adriano si è svolta la prima assemblea zonale dell’iniziativa “Radicare sul territorio confronto e responsabilità per la persona, il lavoro e le comunità”, promossa dalla UST CISL Cosenza su impulso del segretario generale Michele Sapia.

Un appuntamento pensato per rafforzare il dialogo con le comunità locali e costruire una piattaforma condivisa di proposte per lo sviluppo sociale, economico e occupazionale della provincia di Cosenza.

La Cisl Cosenza apre il confronto dalle aree interne

La prima tappa di San Demetrio Corone ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, confermando l’esigenza di riportare i territori al centro del confronto pubblico.

Il percorso itinerante promosso dalla Cisl attraverserà diverse aree della provincia, coinvolgendo lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani, amministratori locali, associazioni, realtà produttive, mondo ecclesiale e società civile organizzata.

L’obiettivo è costruire uno spazio stabile di ascolto, capace di raccogliere bisogni, criticità e potenzialità dei territori, trasformandoli in proposte concrete e condivise.

Spopolamento, servizi e infrastrutture tra i temi centrali

Nel corso dell’incontro sono emersi alcuni dei nodi più urgenti per il futuro delle aree interne: il contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi, il rafforzamento dei servizi essenziali, il miglioramento delle infrastrutture materiali e digitali, il sostegno al sistema produttivo locale, la valorizzazione delle identità culturali e la costruzione di un welfare territoriale più vicino alle persone e alle famiglie.

Il confronto ha evidenziato la necessità di rilanciare il protagonismo dei territori, rafforzare la coesione sociale e affrontare con maggiore programmazione le fragilità che incidono sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Gli interventi al Collegio Sant’Adriano

Il dibattito è stato arricchito dagli interventi del sindaco di San Demetrio Corone Ernesto Madeo, del sindaco di Acri Pino Capalbo, della rappresentante zonale CISL Fiorella Genova, di don Pietro Lanza, presbitero dell’Eparchia di Lungro, di Leonardo Laino della Bottega del Mosaico e di Gina Rotondaro dell’Associazione Culturale Arberia e Pro Loco di San Demetrio Corone.

Contributi diversi, ma legati da un filo comune: la necessità di costruire reti territoriali più solide e di mettere insieme istituzioni, sindacato, associazioni, imprese e comunità per affrontare le sfide dello sviluppo locale.

Sapia: «Una piattaforma aperta di proposte»

A concludere i lavori è stato il segretario generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, che ha sottolineato il valore strategico del percorso avviato.

«Questa iniziativa nasce dalla volontà di condividere con lavoratrici e lavoratori, pensionati e giovani, amministratori locali, associazioni e realtà aziendali una piattaforma aperta di proposte che metta al centro la persona, la dignità del lavoro e la qualità dei servizi. Vogliamo coinvolgere tutte le comunità della provincia per costruire insieme soluzioni concrete e coerenti con le reali esigenze dei territori».

Sapia ha richiamato anche il tema dello spopolamento e della desertificazione delle aree interne, considerandolo una priorità per il futuro della provincia.

«È necessario affrontare con responsabilità il tema dello spopolamento e della desertificazione delle aree interne, territori che meritano maggiore programmazione, investimenti e incentivi capaci di favorire il ritorno a vivere nei borghi e nelle periferie. Le aree interne vanno ripensate in chiave moderna attraverso politiche integrate che guardino al lavoro, ai servizi, alla mobilità, alla scuola e alla sanità».

Le direttrici della piattaforma sindacale

Il percorso promosso dalla Cisl Cosenza si muove lungo alcune direttrici strategiche: rafforzamento della contrattazione territoriale, miglioramento del welfare locale, superamento delle criticità infrastrutturali, sostegno all’occupazione e al sistema produttivo, dialogo intergenerazionale e costruzione di reti tra istituzioni, sindacato, associazionismo e realtà economiche.

La prima assemblea zonale ha confermato la volontà di partire dall’ascolto per costruire responsabilità condivisa. Non una semplice serie di incontri, ma un metodo di lavoro che punta a rendere protagoniste le comunità nella definizione delle scelte che riguardano lavoro, servizi e sviluppo.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane nelle diverse aree della provincia. Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 giugno a San Lucido, alle 17.