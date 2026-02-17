Nuovi passi per i concorsi nella sanità calabrese. Il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria ha fissato per il 18 febbraio 2026 le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni relative a due procedure pubbliche dell’Azienda ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza.

Le operazioni si svolgeranno nei locali del Dipartimento Salute e Servizi sanitari, al terzo piano della Cittadella regionale di Germaneto, a Catanzaro. L’avviso è firmato dal dirigente generale Ernesto Esposito.

Sorteggio per anestesia e cardioanestesia

Il primo appuntamento è fissato alle 9.30 e riguarda il concorso pubblico per titoli ed esami destinato alla copertura di sei posti di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato nella disciplina di terapia intensiva e anestesiologia, con indirizzo cardioanestesiologico.

Il sorteggio servirà a individuare il componente titolare e quello supplente di competenza regionale all’interno della commissione esaminatrice.

Commissione anche per ortopedia

Alle 10.00 si terrà invece la seconda operazione di sorteggio, relativa al concorso per cinque posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, con specifico riferimento alla chirurgia ortopedica degli arti e della colonna vertebrale.

Anche in questo caso verranno individuati, tramite sorteggio pubblico, i componenti titolare e supplente della commissione.