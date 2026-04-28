È stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune il nuovo avviso pubblico del progetto “Una Casa per tutti”, l’iniziativa pensata per offrire un sostegno economico al pagamento del canone di locazione ai cittadini dell’ATS Corigliano-Rossano che vivono condizioni di fragilità socio-economica.

Si tratta di una misura che punta a intervenire su uno dei fronti più sensibili del disagio sociale, quello legato alla difficoltà di sostenere i costi dell’abitare. Il progetto nasce infatti per aiutare concretamente i residenti del territorio che incontrano ostacoli nel far fronte alle spese per l’affitto, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico sulle famiglie più esposte e di contrastare forme di vulnerabilità abitativa sempre più diffuse.

Pubblicato il bando “Una Casa per tutti” a Corigliano Rossano

L’iniziativa è finanziata attraverso il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 e si inserisce in una strategia che guarda insieme al sostegno materiale e alla promozione dell’inclusione sociale. L’idea di fondo è chiara: offrire un aiuto concreto a chi, pur vivendo stabilmente nel territorio dell’Ambito, si trova in una condizione economica difficile e rischia di subire in modo diretto il peso dei costi abitativi.

I destinatari del progetto sono infatti i nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ambito che presentano difficoltà socio-economiche. Il bando si rivolge quindi a chi vive una situazione di fragilità e ha bisogno di un supporto per continuare a sostenere il pagamento del canone di locazione.

L’obiettivo: ridurre il disagio abitativo

Il senso sociale del provvedimento viene esplicitato con nettezza: l’obiettivo è ridurre il disagio abitativo e allo stesso tempo promuovere l’inclusione sociale. Non si tratta solo di una misura economica, ma di uno strumento che prova a rispondere a un bisogno primario, quello della casa, considerato decisivo per la stabilità delle famiglie e per la tenuta complessiva della comunità.

In questo quadro, “Una Casa per tutti” prova a dare una risposta concreta a chi vive l’affitto come una spesa sempre più difficile da sostenere, soprattutto dentro contesti segnati da precarietà economica, lavoro fragile o situazioni familiari complesse.

Quando e come presentare domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 27 aprile 2026 e fino al trentesimo giorno successivo a tale data. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite pec all’indirizzo:

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Nel bando sono indicati alcuni dei requisiti necessari per accedere alla misura. Per conoscere in modo preciso condizioni, criteri e documentazione richiesta, sarà necessario consultare il testo completo dell’avviso pubblico e i relativi allegati.

I Comuni coinvolti nell’ATS Corigliano-Rossano

Oltre al sito del Comune capofila, il bando è stato pubblicato anche sui portali istituzionali dei Comuni che fanno parte dell’ATS Corigliano-Rossano. Si tratta di:

Calopezzati

Caloveto

Paludi

Cropalati

Crosia

Longobucco

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

San Giorgio Albanese

Vaccarizzo Albanese

La diffusione dell’avviso su tutti i Comuni dell’Ambito punta a garantire la massima conoscibilità della misura e a permettere ai potenziali beneficiari di accedere con più facilità alle informazioni utili.

Dove consultare l’avviso completo

Il testo integrale dell’avviso pubblico e i relativi allegati sono disponibili online sul portale del Comune di Corigliano-Rossano, dove gli interessati possono scaricare tutta la documentazione necessaria per valutare la propria posizione e procedere correttamente con la domanda.