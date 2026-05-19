Sarà presentato venerdì 22 maggio, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il Masterplan “Cosenza Attrattiva”, una strategia integrata messa a punto dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore alle attività economiche e produttive del Comune di Cosenza, Rosario Branda, per rilanciare nella città di Cosenza il commercio, l’artigianato, il turismo e la stessa identità urbana.

“Cosenza Attrattiva” è il programma integrato attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende avviare una nuova fase di sviluppo urbano, economico e culturale della città. Il progetto, che sarà illustrato dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore Branda, nasce dalla volontà di costruire una visione organica e contemporanea di Cosenza, capace di mettere in relazione commercio, turismo, artigianato, cultura, marketing territoriale e valorizzazione degli spazi urbani, trasformando le potenzialità della città in nuove opportunità di crescita e attrattività.

Nell’anticipare i temi che saranno approfonditi durante l’incontro di venerdì 22 maggio a Palazzo dei Bruzi ed al quale sono stati invitati, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria, operatori economici, professionisti, realtà culturali e stakeholder territoriali, il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato che “Cosenza deve tornare ad essere sempre più una città accogliente, dinamica, competitiva, riconoscibile e attrattiva. Non presenteremo soltanto un documento programmatico, ma una visione concreta di città che punta a mettere in connessione identità, sviluppo economico, qualità urbana e partecipazione”.

Il Masterplan, infatti, individuerà alcuni ambiti strategici prioritari che interesseranno il rilancio delle attività economiche urbane, la rigenerazione e animazione degli spazi cittadini, il turismo culturale ed esperienziale, la valorizzazione delle eccellenze territoriali e la costruzione di un calendario integrato di iniziative capaci di generare movimento, permanenza e nuove occasioni di crescita.

“L’obiettivo – ha rimarcato ancora Franz Caruso - è quello di dar vita ad una strategia stabile e non episodica, capace di mettere a sistema le energie della città, creare connessioni tra pubblico e privato e rafforzare il ruolo di Cosenza come centro attrattore dell’intero territorio”.

Il Masterplan punta a definire un insieme coordinato di azioni e interventi finalizzati a: rafforzare l’identità della città; sostenere il sistema commerciale e produttivo; valorizzare il centro storico e gli spazi urbani strategici; promuovere eventi e percorsi esperienziali; migliorare l’accoglienza turistica e costruire reti territoriali.