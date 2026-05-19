Mario Perlingieri, attaccante di proprietà del Benevento che ha giocato con la maglia del Cosenza nella seconda parte della stagione appena conclusa, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino nella quale ha parlato della sua annata nella quale ha collezionato solo 5 presenze in rossoblù, dopo le 14 di Crotone.

Le parole di Perlingieri

«Non posso dire sia stata un’annata negativa, perché certamente mi ha aiutato a migliorare sotto tanti aspetti. Non nego però che mi aspettavo qualcosa in più, ma cerco sempre di vedere i lati positivi. Stare lontano da Benevento, che per me è casa, mi ha fatto capire tante cose. A gennaio dal Crotone al Cosenza? È stata una decisione condivisa sia con il mio procuratore che con il Benevento. Ho fatto uno step importante, sono andato in una squadra che lottava per il terzo posto e mister Buscé mi stimava molto. Mi aspettavo di giocare di più».

Sul Benevento: «Non avevo dubbi: ho conosciuto i ragazzi, mi sono allenato con loro e sapevo fossero fortissimi. Il Catania non ha mai avuto il gioco del Benevento, che ha strameritato la vittoria. Sono felicissimo per i miei compagni e anche per il mister. Futuro? Innanzitutto spero di migliorare ancora su molti aspetti. Andrò in ritiro e darò il massimo. Poi deciderò insieme alla società, al mister e al mio procuratore, cosa sarà meglio per me».