La Giunta comunale ha dato il via libera a “Cosenza Vive”, “Cosenza Connect” e “Cosenza Crea”. Istituita anche una Cabina di Regia permanente per coordinare gli interventi su commercio, turismo, artigianato e cultura
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Rosario Branda, assessore alle Attività Produttive di Cosenza
La Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato gli strumenti attuativi del Masterplan “Cosenza Attrattiva”, il progetto strategico con cui l’Amministrazione punta a ridefinire le politiche cittadine nei settori dello sviluppo economico, del turismo, del commercio, dell’artigianato e della cultura.
Il piano, elaborato dall’assessore alle Attività economiche, produttive e al Turismo Sarino Branda sulla base degli indirizzi del sindaco, entra così nella fase operativa dopo la presentazione alle associazioni di categoria, agli operatori economici e ai principali interlocutori del territorio.
L’attuazione del Masterplan sarà affidata a tre programmi distinti: “Cosenza Vive”, “Cosenza Connect” e “Cosenza Crea”. Le linee di intervento riguarderanno il rilancio del commercio urbano, il consolidamento dell’offerta turistica, il sostegno all’artigianato e alle produzioni identitarie, la promozione delle eccellenze locali e il rafforzamento dell’attrattività complessiva della città.
Tra gli strumenti approvati figura anche l’istituzione di una Cabina di Regia permanente, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio. L’organismo dovrà favorire il raccordo tra gli uffici comunali, gli enti di gestione, le associazioni di categoria, le istituzioni, l’università, gli operatori economici e i soggetti pubblici e privati coinvolti.
«Una città cresce quando riesce a trasformare le proprie risorse in una visione condivisa e quando le istituzioni assumono la responsabilità di guidare i processi di sviluppo», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. Secondo il primo cittadino, il Masterplan consentirà di superare la frammentazione degli interventi e di costruire una strategia unitaria capace di tenere insieme economia, turismo, commercio, cultura e valorizzazione del territorio.
La Cabina di Regia, ha aggiunto Caruso, dovrà rappresentare «un presidio stabile di confronto e coordinamento» tra istituzioni, categorie economiche e realtà territoriali, con l’obiettivo di trasformare gli indirizzi programmatici in risultati concreti.
L’Amministrazione comunale punta così a rendere Cosenza più competitiva e dinamica, sostenendo le imprese, creando nuove opportunità occupazionali e rafforzando il ruolo della città nel contesto regionale e meridionale.