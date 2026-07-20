La Giunta comunale ha dato il via libera a “Cosenza Vive”, “Cosenza Connect” e “Cosenza Crea”. Istituita anche una Cabina di Regia permanente per coordinare gli interventi su commercio, turismo, artigianato e cultura

La Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato gli strumenti attuativi del Masterplan “Cosenza Attrattiva”, il progetto strategico con cui l’Amministrazione punta a ridefinire le politiche cittadine nei settori dello sviluppo economico, del turismo, del commercio, dell’artigianato e della cultura.

Il piano, elaborato dall’assessore alle Attività economiche, produttive e al Turismo Sarino Branda sulla base degli indirizzi del sindaco, entra così nella fase operativa dopo la presentazione alle associazioni di categoria, agli operatori economici e ai principali interlocutori del territorio.

L’attuazione del Masterplan sarà affidata a tre programmi distinti: “Cosenza Vive”, “Cosenza Connect” e “Cosenza Crea”. Le linee di intervento riguarderanno il rilancio del commercio urbano, il consolidamento dell’offerta turistica, il sostegno all’artigianato e alle produzioni identitarie, la promozione delle eccellenze locali e il rafforzamento dell’attrattività complessiva della città.

Tra gli strumenti approvati figura anche l’istituzione di una Cabina di Regia permanente, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio. L’organismo dovrà favorire il raccordo tra gli uffici comunali, gli enti di gestione, le associazioni di categoria, le istituzioni, l’università, gli operatori economici e i soggetti pubblici e privati coinvolti.

«Una città cresce quando riesce a trasformare le proprie risorse in una visione condivisa e quando le istituzioni assumono la responsabilità di guidare i processi di sviluppo», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. Secondo il primo cittadino, il Masterplan consentirà di superare la frammentazione degli interventi e di costruire una strategia unitaria capace di tenere insieme economia, turismo, commercio, cultura e valorizzazione del territorio.

La Cabina di Regia, ha aggiunto Caruso, dovrà rappresentare «un presidio stabile di confronto e coordinamento» tra istituzioni, categorie economiche e realtà territoriali, con l’obiettivo di trasformare gli indirizzi programmatici in risultati concreti.

L’Amministrazione comunale punta così a rendere Cosenza più competitiva e dinamica, sostenendo le imprese, creando nuove opportunità occupazionali e rafforzando il ruolo della città nel contesto regionale e meridionale.