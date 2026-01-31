La Camera di commercio di Cosenza inaugura il 2026 con un pacchetto di misure economiche che ambisce a generare 23 milioni di valore aggiunto sul territorio provinciale. I nuovi bandi, tredici in tutto – tre dei quali introdotti quest’anno – sono stati presentati nella Sala Petraglia alla presenza del Presidente Klaus Algieri, del Segretario Generale Erminia Giorno e dei componenti di Giunta.

Il cuore dell’iniziativa è il sostegno al sistema imprenditoriale cosentino in una fase di transizione che coinvolge energia, digitale, sicurezza, edilizia e agroalimentare. L’ente camerale ha messo a disposizione oltre 2 milioni di euro, ripartiti in misure dedicate sia alle imprese già attive sia agli aspiranti imprenditori.

Alcuni bandi ripropongono strumenti ormai consolidati: contributi per la transizione energetica, incentivi per il settore edile, digitalizzazione dei processi aziendali, sostegno alla sicurezza del lavoro e ai sistemi di videosorveglianza. Altri puntano invece sulle nuove imprese, con agevolazioni destinate all’avvio di attività e allo sviluppo delle produzioni agroalimentari locali.

Le tre novità del 2026

Il bando “Impresa in fiera” è pensato per agevolare la partecipazione delle aziende cosentine a fiere ed esposizioni commerciali nazionali, con l’obiettivo di ampliare i mercati di riferimento.

Il bando "Reti di impresa" punta a incentivare forme di cooperazione stabile tra aziende del territorio.

Il bando "Crescita e sviluppo delle imprese commerciali e turistiche" interviene su innovazione, digitalizzazione e accessibilità dei servizi, con particolare attenzione ai settori più strategici dell'economia locale.

Durante la presentazione, il Presidente Klaus Algieri ha sottolineato la logica che ispira l’impianto dei nuovi bandi: «Con l’adozione dei bandi 2026 compiamo un passo concreto a sostegno del nostro tessuto produttivo, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro a favore delle imprese del territorio», ha affermato.

Algieri ha evidenziato come le misure nascano «da un percorso di ascolto e confronto con le associazioni di categoria, avviato per intercettare in modo puntuale i reali bisogni delle imprese», sottolineando che «soltanto facendo rete riusciamo ad arrivare al cuore del tessuto economico del territorio».

I bandi saranno pubblicati a breve sul sito della Camera di commercio di Cosenza, con apertura dei termini e modalità di adesione comunicate online e attraverso i canali social istituzionali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Restart.