Si tratta del commissario cittadino di Forza Italia a Luzzi e del consigliere comunale di Montalto Uffugo, di cui il nuovo presidente è sindaco dal 2024.

Prime nomine politiche da parte del nuovo presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli. A poco più di una settimana dal giorno della sua elezione alla guida dell’Ente, ha proceduto a firmare il decreto che riguarda il suo primo collaboratore e quello di collaboratore nell’ambito degli aspetti politico amministrativi. Già nella scorsa settimana, inoltre, aveva firmato il rinnovo del conferimento in via provvisoria ed urgente ad interim, quale dirigente di tutti i Settori, al Segretario generale Alfonso Rende.

Per ciò che concerne gli atti sottoscritti, oggi, il commissario cittadino di Luzzi di Forza Italia, Pino Dell’Armi, assume l’incarico di primo collaboratore per le funzioni di supporto alle funzioni di indirizzo politico-gestionale dell’Amministrazione provinciale. Nel decreto Faragalli ha precisato che il suddetto incarico sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle sole spese vive direttamente sostenute per l'espletamento dell'incarico. Discorso identico anche per il consigliere comunale di Montalto Uffugo Piero Parisano che, come detto, assumerà il ruolo di collaboratore nell’ambito degli aspetti politico amministrativi.