È una giornata che il Comune di Cosenza definisce storica quella che ha visto la firma dei contratti a tempo indeterminato per 30 lavoratori TIS (Tirocini di Inclusione Sociale). La sottoscrizione è avvenuta questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla presenza del sindaco Franz Caruso, dell'assessore al Personale Damiano Covelli, del segretario generale Virginia Milano e delle dirigenti Isa Napoli e Matilde Fittante.

«Avevamo assunto un impegno che oggi abbiamo mantenuto, trasformando una speranza in certezza per il futuro» ha dichiarato il sindaco Franz Caruso, definendo la stabilizzazione «uno dei risultati più importanti raggiunti dall'Amministrazione».

Ad aprire la cerimonia è stato l'assessore al Personale Damiano Covelli, che ha evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali e il percorso amministrativo che ha consentito di raggiungere l'obiettivo. «È un risultato che premia un lavoro lungo e complesso, reso possibile dalla piena sinergia tra la parte politica e la struttura amministrativa. Con questa stabilizzazione rafforziamo il Comune e manteniamo un impegno assunto con lavoratori che per anni hanno garantito il loro contributo con professionalità e senso di responsabilità».

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ringraziato il segretario generale Virginia Milano e le dirigenti Isa Napoli e Matilde Fittante per il lavoro svolto, ricordando come il percorso sia iniziato fin dall'insediamento dell'attuale amministrazione.

Rivolgendosi ai lavoratori, molti dei quali da oltre dieci anni vivevano una condizione di precarietà, Caruso ha sottolineato il valore umano della stabilizzazione. «Siete stati una risorsa importante per il Comune come percettori di mobilità in deroga, poi come tirocinanti e oggi, finalmente, come dipendenti a tempo indeterminato. La precarietà non è soltanto una condizione economica, ma un'incertezza che pesa sulla vita delle persone e delle loro famiglie. Oggi quella speranza è diventata una certezza».

Il sindaco ha ricordato inoltre che, nel dicembre 2025, il Comune aveva già sottoscritto 219 nuovi contratti tra stabilizzazioni, verticalizzazioni e nuove assunzioni, evidenziando come l'organico dell'ente sia passato da circa 200 dipendenti a un numero più che raddoppiato.

Caruso ha quindi spiegato che l'amministrazione ha scelto di privilegiare la stabilizzazione dei TIS, rinunciando anche all'indizione di un concorso pubblico. «Abbiamo ritenuto giusto dare priorità a questi lavoratori. Era un dovere morale oltre che amministrativo».

Nel corso della cerimonia è arrivato anche un ulteriore annuncio. Il Comune avvierà infatti le procedure per stabilizzare anche gli ultimi otto TIS ancora esclusi. La dirigente del Settore Personale, Isa Napoli, provvederà già da lunedì a richiedere lo scorrimento della graduatoria, con l'obiettivo di completare definitivamente il percorso di stabilizzazione di tutti i tirocinanti impegnati nell'ente.