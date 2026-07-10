La consigliera comunale si chiede: «Qual è oggi la reale necessità di intervenire nuovamente sui sensi di marcia, quando vi sono urgenze ben più immediate legate al decoro urbano, alla sicurezza e alla vivibilità della città?»

«In una fase in cui Rende è chiamata ad affrontare problematiche concrete che incidono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini, ritengo che l’attenzione dell’Amministrazione comunale non possa essere concentrata, in questo momento, su ulteriori cambiamenti dei sensi di marcia. Nessuno mette in discussione l’importanza di una corretta pianificazione della mobilità urbana, ma ogni scelta amministrativa deve essere valutata alla luce delle reali necessità della comunità». Così Stefania galassi, consigliera di minoranza del Comune di Rende.

«Oggi la città presenta criticità che richiedono interventi immediati e non più rinviabili. Tra le priorità vi è sicuramente la necessità di una manutenzione straordinaria del verde pubblico, fondamentale per la prevenzione del rischio incendi, soprattutto durante il periodo estivo. Allo stesso modo, è urgente intervenire sui marciapiedi dissestati e spesso impraticabili che, in molte zone, rappresentano un ostacolo quotidiano per anziani, persone con disabilità, famiglie con passeggini e bambini, costringendo frequentemente i pedoni a percorrere tratti sulla carreggiata con evidenti rischi per la sicurezza.

A queste problematiche si aggiungono il decoro urbano, la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici e tutte quelle esigenze che i cittadini segnalano quotidianamente e che attendono risposte concrete. L’impressione è che si stia dedicando attenzione a interventi che, pur potendo rientrare in un più ampio progetto di riorganizzazione della viabilità, oggi non rappresentano la principale esigenza della città. Le priorità di un’Amministrazione si misurano dalla capacità di ascoltare e rispondere ai bisogni reali della comunità. In questo momento Rende ha bisogno di essere più sicura, più pulita, più accessibile e più curata. La qualità della vita dei cittadini passa dalla sicurezza dei percorsi pedonali, dalla prevenzione degli incendi, dal superamento delle barriere e dalla cura degli spazi pubblici.

Per questo motivo Galassi ritiene che l’Amministrazione comunale debba concentrare energie e risorse sulle emergenze che incidono concretamente sulla quotidianità dei rendesi. La domanda che molti cittadini si pongono è semplice: qual è oggi la reale necessità di intervenire nuovamente sui sensi di marcia, quando vi sono urgenze ben più immediate legate al decoro urbano, alla sicurezza e alla vivibilità della città?», conclude la consigliera comunale di Rende Stefania Galassi.