La formazione guidata dal presidente Antonio Caputo e allenata da Enrico Costabile si laurea campione d'Italia nel 24° Campionato nazionale dei medici. Zicarelli capocannoniere del torneo con sei reti

Sesto scudetto per i medici-calciatori di Cosenza. La formazione presieduta da Antonio Caputo e allenata dallo storico medico sociale del Cosenza Calcio, Enrico Costabile, ha conquistato il titolo italiano imponendosi per 2-0 su Palermo Medica nella finale del 24° Campionato nazionale organizzato dall'Asd Nazionale Medici Calcio, disputato tra Agropoli e Capaccio, nel Cilento.

Una finale giocata all'insegna del fair play e del sano agonismo, nella quale i calabresi hanno avuto la meglio sulla sorpresa del torneo grazie alle reti di Zicarelli e Colangelo. Per Zicarelli è arrivato anche il titolo di capocannoniere della manifestazione, chiusa con sei reti.

La vittoria è stata dedicata a Daniele Caracciolo, uno dei punti di riferimento della squadra, costretto a fermarsi per un grave infortunio, e alle famiglie che hanno seguito la finale dagli spalti dello stadio "Mario Vecchio" di Capaccio Scalo.

Al campionato hanno partecipato dieci squadre, suddivise in due gironi. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'Aics, i Comuni di Capaccio Paestum e Agropoli, il Gruppo Sportivo Herajon, che celebra i suoi 70 anni di attività, e la Figc.

Il cammino dei cosentini è iniziato con il primo posto nel girone A, conquistato grazie alle vittorie per 4-2 contro Trinacria Palermo, con reti di Caputi, doppietta di Zicarelli e Spina, e per 2-0 contro Napoli Flegrea. L'unica sconfitta è arrivata proprio contro Palermo Medica, poi ritrovata e battuta nella finalissima.

In semifinale Cosenza ha superato nettamente Melito Porto Salvo per 4-1, trascinata ancora da Zicarelli, autore di una doppietta, oltre ai gol di Guzzo e Francesco Mundo. Dall'altra parte del tabellone Palermo Medica ha eliminato Napoli ai calci di rigore.

Il torneo ha visto l'eliminazione anticipata dei campioni uscenti di Taranto e dell'Avellino, mentre nella Poule Amatori il Bari ha sconfitto Salerno per 4-0, conquistando l'accesso alla Supercoppa di dicembre.

Come da tradizione, la manifestazione è stata affiancata da un convegno scientifico ospitato nella sala congressi dell'Hotel Ariston di Capaccio Paestum, dedicato al tema degli integratori alimentari nella pratica clinica, con approfondimenti in ambito otorinolaringoiatrico, internistico e osteoarticolare.