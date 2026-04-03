Rinnovato il direttivo del Comitato attività economiche e produttive del centro storico: «Vogliamo creare nuovi eventi e migliorare la fruibilità della parte antica della città»

Si è svolta l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del KAEP - Comitato Attività Economiche e Produttive del Centro storico di Cosenza - l’associazione che da anni rappresenta il motore pulsante del commercio e dell'artigianato nel centro storico di Cosenza e si batte per il decoro urbano, la sicurezza e il rilancio economico della zona.

L’assemblea dei soci, riunita per definire la nuova guida dell'organismo in un momento cruciale per la riqualificazione della città antica, ha eletto come nuovo Presidente l’imprenditore Giuseppe Elettivo. Ad affiancare la Presidenza, è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, composto da quattro figure storiche e rappresentative del tessuto associativo: Umile Trausi, Argia Morcavallo, Maurizio Misasi, Sergio Molinari.

Il nuovo direttivo si insedia con l'obiettivo prioritario di intensificare il dialogo con l'amministrazione comunale, promuovere nuovi eventi culturali e mercatali e supportare i soci nelle sfide legate alla logistica e alla fruibilità della parte antica della città. «Il Centro Storico non è solo un luogo di memoria, ma un polo economico vitale che necessita di strategie concrete», ha dichiarato il neo presidente a margine dell'elezione. «Lavoreremo fin da subito per rendere Corso Telesio e le zone limitrofe sempre più accoglienti e competitive».