Il 16 settembre a Palazzo dei Bruzi l'iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, Eurodesk Italy e dal Centro Eurodesk del Comune di Cosenza. Focus sui programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà in vista della scadenza del bando del 1° ottobre

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Il prossimo 16 settembre Cosenza diventerà il centro della progettazione europea per i giovani: dalle ore 10,30 alle 17,30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi si terrà una nuova tappa della “Palestra di Progettazione”, il format ideato per avvicinare giovani, enti e organizzazioni alle opportunità offerte dai programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia Italiana per la Gioventù ed Eurodesk Italy, in collaborazione con il Centro Eurodesk del Comune di Cosenza.

L’incontro offrirà strumenti concreti per accedere ai finanziamenti europei, progettare iniziative efficaci e capire come trasformare un’idea in un progetto di successo, in vista della prossima scadenza del 1° ottobre alle ore 12,00 per la presentazione dei progetti. L’obiettivo è valorizzare il ruolo dei giovani come cittadini attivi, capaci di contribuire allo sviluppo delle loro comunità locali attraverso l’educazione non formale e l’impegno civico.

Nel dettaglio, verranno presentate due azioni chiave:

Attività di Partecipazione dei Giovani (Erasmus+): attività di apprendimento non formale pensate per sostenere workshop, dibattiti, simulazioni, campagne, incontri con i decisori politici e altre attività volte a favorire il dialogo democratico. I progetti, che possono durare da 3 a 24 mesi, possono essere sviluppati da gruppi informali o da organizzazioni (ONG, enti pubblici locali/nazionali, imprese sociali). È previsto un finanziamento di 500 euro al mese per la gestione del progetto, più un contributo per il coaching (241 euro al giorno), fino a una sovvenzione massima di 60.000 euro.

Progetti di Solidarietà (Corpo Europeo di Solidarietà): iniziative nazionali ideate e gestite da gruppi di almeno 5 giovani (18-30 anni) per rispondere a sfide e bisogni concreti delle comunità locali (inclusione sociale, ambiente, cultura, salute, partecipazione democratica). Il finanziamento prevede 630 euro al mese per la gestione del progetto, cui si aggiunge un contributo per il coach (255 euro al giorno per un massimo di 12 giorni).

Dopo una sessione introduttiva sulle azioni e sulle modalità di candidatura, il pomeriggio proseguirà con un laboratorio pratico di progettazione, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con gli esperti dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, approfondire i propri spunti progettuali e iniziare a strutturare nuove iniziative. Ai partecipanti sarà rilasciata una certificazione digitale (open badge).

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione online (link a seguire): https://www.eurodesk.it/palestra-di-progettazione-cosenza.