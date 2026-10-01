Il sindaco commenta l’avvio della gestione Co.Me.Tra. dopo la cessazione dell’esercizio Amaco. Nelle prime settimane possibili riduzioni delle corse per la carenza temporanea di autobus
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A Cosenza si apre una nuova fase per il trasporto pubblico locale. Dal primo ottobre la gestione passa dall’Amaco al Consorzio Co.Me.Tra., dopo la conclusione dell’esercizio della municipalizzata bruzia. Il servizio prosegue quindi senza interruzioni, anche se nelle prime settimane sono previste alcune riduzioni delle corse legate alla disponibilità temporaneamente limitata dei mezzi.
A commentare l’avvio della nuova gestione è il sindaco Franz Caruso, che parla di «un nuovo corso» e invita a guardare al futuro «con rinnovato ottimismo, senza ricorrere ad annunci roboanti».
«Un nuovo inizio – afferma – che ci conforta nella misura in cui vanno colti i segnali positivi di un risultato da ascrivere al lavoro condiviso e sinergico tra Amministrazione comunale, il Consorzio Co.Me.Tra., guidato dal presidente Aristide Vercillo Martino, e la Regione Calabria».
«Salvaguardati i livelli occupazionali»
Il primo cittadino mette in primo piano due obiettivi: la continuità di un servizio considerato essenziale e la tutela dei lavoratori provenienti da Amaco.
«Era ineludibile – sottolinea Caruso – continuare a garantire un servizio indispensabile e salvaguardare tutti i livelli occupazionali dei lavoratori ex Amaco, senza lasciare indietro nessuno».
Già nei giorni scorsi Comune e Co.Me.Tra. avevano indicato nel primo ottobre la data di avvio del nuovo servizio, con l’obiettivo di evitare qualsiasi blocco dopo la chiusura dell’esercizio Amaco al 30 settembre.
Prime settimane con meno corse
La fase iniziale sarà però caratterizzata da una transizione graduale.
Secondo quanto riferito dal Comune, potrebbe verificarsi una temporanea riduzione delle corse per la carenza del numero di autobus necessario a garantire da subito il servizio a pieno regime.
Caruso richiama in questo senso quanto assicurato dal presidente di Co.Me.Tra., secondo cui il parco mezzi sarà progressivamente potenziato.
«Superata la fase di avvio – spiega il sindaco – sarà garantito, dopo qualche comprensibile e fisiologico disagio, il graduale ripristino della regolarità del servizio, ma anche il suo potenziamento attraverso un aumento dei vettori del parco autobus».
Obiettivo piena operatività entro la seconda settimana di ottobre
La previsione indicata dall’amministrazione è quella di arrivare alla piena operatività entro la seconda settimana di ottobre, quando dovrebbe essere disponibile l’intero parco autobus destinato al servizio.
Nel frattempo Caruso chiede agli utenti un atteggiamento di «comprensione e tolleranza» rispetto agli eventuali disagi della fase iniziale.
«Nell’assoluto rispetto del diritto dei nostri concittadini ad avere garantita una mobilità efficiente ed efficace – afferma – la continuità del servizio e la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori ex Amaco rappresentano in questo momento il raggiungimento di un importantissimo traguardo».
La sfida dopo Amaco
Il vero banco di prova sarà quindi rappresentato dalle prossime settimane: garantire la continuità delle linee, riportare progressivamente le corse alla normalità e rafforzare la disponibilità dei mezzi.
Il passaggio a Co.Me.Tra. evita nell’immediato il blocco del trasporto pubblico cittadino, ma apre una fase di transizione nella quale utenti e lavoratori saranno chiamati a misurarsi con il nuovo assetto del servizio.
Per Caruso, i primi disagi saranno temporanei: «Sono convinto che saranno superati al più presto».