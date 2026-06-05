Un nuovo modo di concepire il commercio urbano come sistema in grado di generare attrattività, creare flussi e produrre sviluppo. E’ quanto si propone il programma “Cosenza Vive", il nuovo progetto strategico promosso dall'Amministrazione comunale per rafforzare il commercio urbano, valorizzare i flussi turistici e l'artigianato locale, trasformando il centro cittadino in uno spazio sempre più attrattivo, dinamico e capace di generare economia.

Il programma, che si inserisce nell’ambito del Masterplan “Cosenza città Attrattiva”, sarà presentato giovedì prossimo 11 giugno, alle ore 10,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, in un incontro al quale prenderanno parte il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alle attività economiche e produttive e al turismo Rosario Branda.

All’incontro sono stati invitati dal primo cittadino gli operatori economici della città e le associazioni di categoria. “Cosenza Vive – sottolinea Franz Caruso - nasce dalla convinzione che il commercio non rappresenti soltanto un settore economico da sostenere, ma una delle principali risorse attraverso cui costruire attrattività, vivacità urbana e sviluppo per l'intera città. Il programma proporrà una visione innovativa che mette in relazione commercio, turismo, cultura, eventi, servizi e innovazione digitale, con l'obiettivo di trasformare Cosenza in una destinazione urbana sempre più accogliente, dinamica e competitiva”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi, le azioni e gli strumenti operativi del progetto, che prevede, tra gli altri, la realizzazione delle Piazze del Commercio, la creazione di percorsi commerciali tematici, l'introduzione della Card Cosenza, lo sviluppo del commercio esperienziale e l'integrazione con le strategie di promozione turistica della città.

L'incontro sarà soprattutto un momento di confronto e condivisione con gli operatori economici, le associazioni di categoria, le istituzioni e tutti i soggetti che intendono contribuire alla costruzione di una rete stabile capace di generare nuove opportunità di crescita per Cosenza. “Vogliamo che, attraverso il nostro progetto, il commercio – ha concluso Franz Caruso – venga percepito come una delle principali leve di sviluppo economico, sociale e turistico della città”.