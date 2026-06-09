Il progetto strategico sarà presentato l’11 giugno a Palazzo dei Bruzi. Franz Caruso: «Il commercio deve diventare leva di sviluppo sociale, economico e turistico»

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Ripensare il commercio urbano non più come semplice rete di attività economiche, ma come strumento capace di generare attrattività, creare flussi turistici e produrre sviluppo per l’intera città. È questa la filosofia alla base di “Cosenza Vive”, il nuovo programma strategico promosso dall’Amministrazione comunale di Cosenza e inserito nel più ampio Masterplan “Cosenza Città Attrattiva”.

Il progetto sarà presentato giovedì 11 giugno, alle ore 10, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla presenza del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alle Attività economiche e produttive e al Turismo Rosario Branda.

All’incontro sono stati invitati operatori economici, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali, chiamati a confrontarsi su una strategia che punta a rilanciare il centro cittadino attraverso un’integrazione tra commercio, turismo, cultura, servizi e innovazione digitale.

«Cosenza Vive – sottolinea il sindaco Franz Caruso – nasce dalla convinzione che il commercio non rappresenti soltanto un settore economico da sostenere, ma una delle principali risorse attraverso cui costruire attrattività, vivacità urbana e sviluppo per l’intera città».

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è quello di trasformare il centro urbano in uno spazio sempre più dinamico, competitivo e capace di produrre economia, valorizzando allo stesso tempo l’identità commerciale e artigianale del territorio.

Secondo il primo cittadino, il progetto propone «una visione innovativa che mette in relazione commercio, turismo, cultura, eventi, servizi e innovazione digitale, con l’obiettivo di trasformare Cosenza in una destinazione urbana sempre più accogliente, dinamica e competitiva».

Tra gli strumenti previsti dal programma figurano la realizzazione delle “Piazze del Commercio”, la creazione di percorsi commerciali tematici, l’introduzione della “Card Cosenza”, il rafforzamento del commercio esperienziale e una maggiore integrazione con le strategie di promozione turistica della città.

Il progetto punta anche a costruire una rete stabile tra istituzioni, imprese, associazioni e operatori economici, nella convinzione che la rigenerazione urbana passi anche attraverso la capacità di rendere il commercio parte integrante dell’esperienza cittadina.

L’incontro dell’11 giugno rappresenterà quindi non soltanto una presentazione tecnica, ma anche un momento di confronto pubblico sulle prospettive economiche e turistiche della città.

«Vogliamo che il commercio – conclude Franz Caruso – venga percepito come una delle principali leve di sviluppo economico, sociale e turistico di Cosenza».