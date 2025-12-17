Carissima redazione volevo metterla a conoscenza di quello che succede all’Università della Calabria. Siamo circa 60 dipendenti dell’azienda CSF Costruzioni e Servizi, subappaltatrice della SNAM Lazio sud. Ci occupiamo di pulizia e manutenzione del verde dell’ateneo, ma da mesi l’azienda CSF Costruzioni e Servizi vive una crisi finanziaria non indifferente. A piangere i loro guai, però, siamo noi dipendenti che tutte le mattine all’alba ci alziamo ed espletiamo il nostro dovere.

Tuttavia ci troviamo ad oggi senza stipendio e senza tredicesima. La cosa che ci colpisce ancor di più è il silenzio della CSF nei confronti delle organizzazioni sindacali, nei confronti dell’università della Calabria e nei nostri confronti. Siamo per la maggior parte tutti monoreddito e penso che anche noi abbiamo diritto a passare le festività natalizie in modo decente.

Lettera Firmata