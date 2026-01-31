Il click day di febbraio si avvicina, ma per il turismo e i servizi la programmazione per la stagione 2027 parte ora: requisiti, documenti e quote da definire senza ritardi.

Decreto Flussi 2026: il Click Day di febbraio è dietro l’angolo, ma la vera preparazione inizia oggi Con l’avvicinarsi del Click Day per il Decreto Flussi previsto a febbraio 2026, cresce l’attenzione delle imprese del settore turistico e dei servizi verso uno degli strumenti chiave per l’assunzione di lavoratori stranieri.

Il Decreto Flussi rappresenta una opportunità fondamentale per molte realtà che operano in settori stagionali come turismo, ospitalità, ristorazione e servizi collegati: permette di programmare l’ingresso di manodopera non comunitaria sulla base di quote annuali stabilite dal Ministero dell’Interno. Per il 2026, la pubblicazione delle quote e l’apertura delle procedure di inoltro delle domande — culminanti nel Click Day di febbraio — fanno seguito alle istanze caricate nel mese di ottobre 2025 tramite lo sportello dedicato. Tuttavia, è importante sottolineare che il Click Day di febbraio non è l’unico passaggio rilevante dell’anno.

Per le aziende che guardano alla stagione estiva 2027, infatti, sarà cruciale prepararsi sin da ora al nuovo sportello che aprirà nel luglio 2026, durante il quale si potranno presentare le domande per i lavoratori necessari alla prossima stagione. Perché prepararsi già ora La programmazione per tempo consente alle imprese di: • definire con precisione il reale fabbisogno di personale per la stagione estiva 2027; • verificare in anticipo i requisiti necessari per l’accesso alle quote annuali; • raccogliere tutta la documentazione richiesta senza affanno; • ridurre il rischio di errori formali che potrebbero compromettere l’esito delle domande. L’esperienza operativa degli ultimi anni mostra che le imprese che avviano per tempo la pianificazione delle pratiche hanno maggiori possibilità di successo, soprattutto nei casi in cui lo sportello viene rapidamente saturato. Per approfondire la normativa, i tempi e le modalità di presentazione delle domande collegate al Decreto Flussi, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero del Lavoro oppure sul portale tematico dell’associazione Hermes Turismo e Servizi: https://flussi.hermesturismoeservizi.it/