La vicenda del porto di Diamante non è solo una cronaca di ritardi burocratici, ma una vera e propria ferita aperta nel tessuto urbano e sociale della Riviera dei Cedri. Dopo oltre vent'anni di promesse, rinvii e contenziosi legali, lo spettacolo che si presenta oggi è quello di un’opera "fantasma" che condiziona negativamente l'immagine e l'economia di una delle perle del Tirreno calabrese. Il porto di Diamante rappresenta il simbolo di un fallimento gestionale che attraversa decenni e diverse amministrazioni. Quella che doveva essere un’infrastruttura strategica per il turismo nautico si è trasformata in un’area di degrado e abbandono. La storia nasce ufficialmente con l'aggiudicazione dei lavori; da allora, il progetto è rimasto impantanato in una palude fatta di contenziosi legali infiniti, burocrazia paralizzante, giochi politici funambolici. Oggi si parla di un nuovo via libera della Giunta Regionale a interventi infrastrutturali tramite fondi per la coesione; tuttavia, l'opinione pubblica e le opposizioni rimangono scettiche perché il porto di Diamante non è più un progetto, è un monumento all'inefficienza. Non basta annunciare nuovi milioni di euro se non si ha la capacità politica e tecnica di chiudere il cerchio legale. La cittadinanza non chiede più rendering o promesse elettorali, ma la restituzione di un pezzo di costa che, allo stato attuale, deturpa il panorama di uno dei borghi più belli d’Italia. Altri danni, tuttavia, incombono sulla cittadinanza tirrenica; innanzitutto la perdita di milioni di euro di indotto turistico e posti di lavoro legati alla nautica, l'impatto del porto incompiuto di Diamante non è solo un problema di estetica urbana, ma una vera e propria palla al piede per lo sviluppo economico dell'intero comprensorio. Quando un'infrastruttura di questa portata rimane ferma per decenni, si genera un effetto domino che colpisce diversi settori. La mancata nascita di un polo nautico, la svalutazione del patrimonio immobiliare, la fuga degli investitori, i danni al commercio e alla ristorazione ma, ancor più, l’impatto sull’immagine del “Brand Diamante”. Il porto di Diamante è il riflesso di un’occasione che la Calabria continua a negare a sé stessa assieme alla credibilità di un territorio che merita di essere approdo e non solo miraggio. Diamante non ha bisogno di altre promesse mancate, di campagne elettorali già in corso, di passerelle politiche, ma di quel nastro tagliato che trasformi finalmente l'immobilismo in orizzonte. Perché un porto senza navi è come un borgo senza anima, un bellissimo dipinto lasciato a sbiadire sotto il sole.