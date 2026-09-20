Il Comune di Corigliano-Rossano prosegue il percorso di riorganizzazione avviato nel 2025. Gli spazi saranno distribuiti sul lungomare e suddivisi per settore merceologico. Domande esclusivamente via Pec

Il Comune di Corigliano-Rossano mette a punto la nuova edizione della Fiera di novembre di Schiavonea, uno degli appuntamenti più radicati nella tradizione commerciale della località marinara.

Con una determinazione del Settore Urbanistica e Commercio del 17 settembre è stato approvato il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi, insieme alla planimetria della manifestazione. Il provvedimento si inserisce nel percorso di riorganizzazione delle storiche fiere avviato nel 2025.

In tutto 291 posteggi

La nuova planimetria individua 291 posteggi complessivi, distribuiti sul lungomare e organizzati secondo differenti specializzazioni merceologiche.

Gli spazi saranno destinati a moda e abbigliamento, street food, prodotti alimentari, casalinghi, arredamento e design, agricoltura, fiori e piante, giocattoli, bellezza e benessere, usato ed espositori.

Sono previste postazioni di due diverse dimensioni, 8x5 e 16x5 metri, con una disposizione studiata per separare e rendere più ordinati i diversi settori della fiera.

Chi può presentare domanda

Potranno partecipare gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B, quelli in possesso della relativa Scia, anche temporanea per la manifestazione, oltre agli espositori e agli artigiani iscritti al Registro delle Imprese.

Per chi venderà o somministrerà alimenti e bevande restano necessari gli adempimenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Domande soltanto via Pec

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, utilizzando il modello predisposto dal Servizio Suap-Commercio.

Ogni domanda potrà riguardare un solo posteggio e dovrà essere completa della documentazione richiesta, firmata e trasmessa in formato PDF/A.

Prevista anche l’imposta di bollo da 16 euro, da assolvere secondo le modalità indicate nell’avviso.

Come saranno assegnati gli spazi

L’assegnazione avverrà d’ufficio attraverso graduatorie distinte per specializzazione merceologica.

Il punteggio terrà conto, tra gli altri elementi, dell’esperienza maturata nelle Fiere di Schiavonea, dell’anzianità dell’impresa, della regolarità contributiva e della partecipazione agli ultimi cinque appuntamenti.

In caso di parità di punteggio, avrà priorità la domanda completa trasmessa per prima attraverso Pec.

Per i posteggi da 16x5 metri verrà data precedenza agli operatori con mezzi commerciali di dimensioni incompatibili con gli spazi più piccoli, sulla base del libretto di circolazione allegato alla domanda.

Autorizzazione subordinata al pagamento del Cup

Per gli operatori ammessi, il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Numero del posteggio assegnato e modalità di ritiro delle autorizzazioni saranno comunicati successivamente dal Comune attraverso i propri canali ufficiali.

Una tradizione secolare

La Fiera di novembre rappresenta uno dei due tradizionali appuntamenti fieristici di Schiavonea e affonda le proprie radici, secondo la ricostruzione fornita dal Comune, nella seconda metà del Seicento.

Nel tempo la manifestazione ha mantenuto un ruolo importante nella vita commerciale e sociale del territorio, attirando operatori e visitatori ben oltre i confini cittadini.

Anche l’edizione 2025 era già stata interessata da interventi di ampliamento degli spazi espositivi e di riorganizzazione dell’offerta.

Con il nuovo avviso, il Comune prova ora a consolidare quel modello, puntando su una distribuzione più ordinata degli operatori e su una maggiore caratterizzazione delle diverse aree della fiera.

L’avviso pubblico, la planimetria e il modello di domanda sono disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune di Corigliano-Rossano.