La Regione Calabria e Arsac si presentano al Vinitaly con numeri record e un ricco programma di eventi tra Verona e la Calabria

C’è una Calabria che cresce, investe e si affaccia con sempre maggiore sicurezza sui mercati internazionali. È la Calabria del vino e delle eccellenze agroalimentari che si prepara a essere protagonista al Vinitaly, una delle più importanti fiere internazionali del settore. Quest’anno la Regione Calabria, insieme ad Arsac, si presenta con numeri da record: oltre 111 aziende tra produttori di vino, spirits e amari.

Una presenza importante che racconta un territorio in fermento, capace di trasformare la propria tradizione in valore contemporaneo e di puntare su qualità, innovazione e promozione internazionale. Un percorso costruito negli anni anche grazie al lavoro di Arsac, che ha accompagnato le aziende nel processo di crescita, supporto tecnico e promozione.

A sottolineare l’importanza dell’evento è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che guarda al Vinitaly come a una vetrina strategica per il futuro del comparto vitivinicolo calabrese: «La Calabria Straordinaria sarà protagonista ancora una volta. A partire dal 10 aprile, in Piazza dei Signori, dove celebreremo il nostro vino insieme e balleremo, a ritmo di musica, con Ema Stokholma, portando nel cuore della città l’identità della nostra terra. Dal 12 al 15 aprile saremo poi presenti a Veronafiere, al Padiglione 12 con ingresso Re Teodorico. Sarà un’occasione importante per raccontare una Calabria che cresce, che investe sulla qualità, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze. Il Vinitaly rappresenta per noi una vetrina internazionale strategica.»

Accanto alla Regione, Arsac ha svolto un ruolo centrale nell’organizzazione e nella costruzione della presenza calabrese alla manifestazione. La direttrice Fulvia Michela Caligiuri ha evidenziato il lavoro di squadra che ha reso possibile questo risultato: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto. Con tutta la squadra abbiamo lavorato con dedizione per garantire qualità, supporto e tutto ciò che serve agli espositori e alla Regione. Il Vinitaly è una vetrina strategica e la Calabria merita di essere rappresentata al meglio.»

Il programma degli eventi si annuncia particolarmente ricco. L’inaugurazione vedrà la presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto, del vicepresidente Filippo Mancuso e degli assessori regionali Gianluca Gallo, Giovanni Calabrese, Eulalia Micheli e Antonio Montuoro. A moderare l’evento sarà Massimiliano Ossini, volto noto di UnoMattina su Rai1. Tra gli ospiti attesi anche Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde, e lo chef Francesco Mazzei.

Spazio anche agli eventi collegati, come la presentazione di “Vinitaly and the City – Calabria in Wine” a Sibari e a Reggio Calabria e l’appuntamento del Merano Wine Festival a Cirò, iniziative ormai consolidate che continuano a rafforzare il legame tra il territorio calabrese e il mondo del vino.

La partecipazione al Vinitaly diventa così non solo una vetrina commerciale, ma anche un racconto identitario: una Calabria che punta sulle proprie eccellenze, sulla qualità delle produzioni e sulla capacità di competere nei mercati internazionali. Una festa del vino, ma anche una festa della Calabria.