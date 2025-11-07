La Corte dei Conti ha notificato in data odierna il provvedimento con cui accerta il raggiungimento dell’equilibrio finanziario al termine del periodo decennale del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Rende, approvato con deliberazione n. 36/2013 dal Commissario straordinario e successivamente rimodulato con deliberazione n. 46/2014.

Il provvedimento segna la conclusione di un percorso complesso e virtuoso di risanamento, avviato oltre dieci anni fa, che ha consentito all’Ente di rientrare progressivamente dalle criticità finanziarie e di ristabilire la stabilità dei conti pubblici. Il sindaco di Rende, on. Sandro Principe, ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto:

«Siamo veramente soddisfatti di aver conseguito questo importante traguardo per la nostra comunità, a pochi mesi dal nostro insediamento. Questo ci consentirà di attuare con maggiore serenità l’imponente programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno accordato fiducia. Ringrazio tutti gli amministratori, i segretari, i dirigenti e i funzionari che in questi anni hanno contribuito al rispetto del Piano di riequilibrio. Un sentito ringraziamento va anche alla Corte dei Conti per l’attività di monitoraggio e di accompagnamento svolta durante l’intero percorso di risanamento dell’Ente».

Con la certificazione della Corte dei Conti, il Comune di Rende chiude definitivamente la fase del riequilibrio finanziario e si prepara ad avviare una nuova stagione amministrativa, caratterizzata da maggiore solidità economica e capacità di investimento.