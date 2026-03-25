«In quest'ultimo periodo l'economia calabrese, così come quella nazionale, sta attraversando una fase di particolare complessità. I venti di guerra provenienti dal Medio Oriente, nell'ultimo anno, hanno determinato un significativo incremento dei costi fissi per le imprese del terziario, stimato mediamente intorno al 14%, con punte che raggiungono il 22% nei settori ad alta intensità energetica, come la ristorazione. E gli scenari che si prospettano non appaiono rassicuranti: qualora queste condizioni di instabilità dovessero perdurare, le stime potrebbero persino raddoppiare». Così il presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri commenta all’Ansa le ripercussioni della guerra sull'economia calabrese.

«L'instabilità internazionale e il caro carburanti - aggiunge - incidono sulla nostra regione in misura più marcata rispetto ad altri territori, anche a causa del persistente gap logistico. Il solo trasporto merci registra infatti un aggravio dell'11% sui listini regionali. Tutto ciò si traduce in una dinamica inflattiva che erode il potere d'acquisto delle famiglie, determinando una flessione reale dei volumi di vendita nel commercio al dettaglio stimata intorno al -2,1% su base annua. Il rischio concreto è quello di innescare una spirale recessiva: le imprese stanno comprimendo i propri margini fino al 30% pur di non trasferire integralmente i maggiori costi sui consumatori. Tuttavia, questa capacità di tenuta ha ormai raggiunto il limite».

«Per questo - conclude Algieri - chiediamo alle istituzioni interventi strutturali: non sono sufficienti misure una tantum, ma è necessaria una riduzione stabile della pressione fiscale, in grado di compensare l'impennata dei costi di gestione determinata dall'attuale scenario internazionale».