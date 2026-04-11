I toni delle note ufficiali sono comprensibilmente trionfalistici o quasi. Perché in effetti il passo in avanti per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria c’è stato. È stato abbattuto il diaframma della galleria Caterina nel comune di Buccino (Salerno), nell'ambito dei lavori di realizzazione del Lotto 1A Battipaglia-Romagnano della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria e dell'interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza.

La Calabria, che nell’Alta velocità spera per entrare davvero in Europa e fare del porto di Gioia Tauro uno snodo ancora più strategico è, però, soltanto una citazione nelle agenzie e nei comunicati stampa. Perché i tempi per lo sbarco della linea Av in una piccola porzione della regione sono ancora lunghi: la prospettiva parla del 2030 e riguarda soltanto il Nord del litorale tirrenico. Per il resto chissà.

Alta velocità, completata la galleria Caterina

Intanto l'operazione effettuata in Campania segna il completamento dello scavo della galleria Caterina, lunga oltre 1 km, che rappresenta una prima importante opera del Lotto 1A, finanziato in parte con fondi del Pnrr. Partendo dalla stazione di Battipaglia, la nuova linea si estende per circa 33 km in doppio binario e termina con l'interconnessione di circa 2 km sulla linea storica Battipaglia-Potenza per un'estensione complessiva di circa 35 km. I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell'opera, al Consorzio Xenia costituito da Webuild, Impresa Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro sotto la direzione dei lavori di FS Engineering, per un valore complessivo dell'investimento di circa 2,9 miliardi di euro. La realizzazione del tunnel porta la firma di "Mireille", una 'talpa' dal peso di 1.200 tonnellate e dotata di una testa fresante di oltre 10 metri di diametro. Dopo aver scavato per la metropolitana di Parigi, è stata la prima macchina da scavo integralmente rigenerata nello stabilimento Webuild in Umbria. Concluso il traforo della galleria Caterina, lunga oltre 1 km e a canna singola e singolo binario, e dopo aver superato un'area geologica insidiosa, "Mireille" nei prossimi mesi raggiungerà l'imbocco della galleria Sicignano per iniziarne lo scavo, lungo oltre 2,5 chilometri, segnando un ulteriore passo decisivo per la realizzazione dei 35 km di nuova linea ferroviaria in costruzione tra le città di Battipaglia e Romagnano, in provincia di Salerno.

Tempi più veloci verso la Calabria e per le merci da Gioia Tauro

L'intera opera consentirà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete Av per diverse zone ad elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa ionica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche relazioni di traffico verso Potenza, verso la Sicilia, verso diverse aree della Calabria e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell'itinerario merci da e per Gioia Tauro.

L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: prospettive e tempi

L’Alta Velocità ferroviaria Salerno–Reggio Calabria rappresenta una delle infrastrutture strategiche del Mezzogiorno, inserita nel più ampio progetto di potenziamento della rete ferroviaria nazionale. L’obiettivo è collegare il Sud alla rete AV italiana ed europea, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità della Calabria. Ad oggi, però, il progetto procede per fasi e l’avanzamento reale è concentrato soprattutto sui lotti iniziali fuori regione, mentre i tratti interni calabresi risultano ancora in gran parte in fase di progettazione o pianificazione.

Tempi di realizzazione: un orizzonte ancora lontano

Le stime più ricorrenti indicano un completamento graduale e non unitario, con orizzonti temporali che si estendono oltre il 2030 per le tratte più avanzate e ulteriormente in là per l’intera linea fino a Reggio Calabria. I cantieri già avviati riguardano principalmente il tratto Battipaglia–Romagnano, mentre la prosecuzione verso la Calabria (Romagnano–Praia e successivi lotti) resta subordinata a finanziamenti, progettazione esecutiva e iter autorizzativi. L’opera non ha una data unica di consegna, ma una realizzazione progressiva per segmenti. E il segmento calabrese è di là da venire.