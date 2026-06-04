L’azienda calabrese ha partecipato alla Worldwide Connection 2026, il grande appuntamento internazionale che riunisce partner, fornitori e manager McDonald’s da oltre cento Paesi

Worldwide Connection, la convention che ogni due anni, dal 1966, ospita tutto il mondo McDonald’s. Quest’anno torna negli Stati Uniti d’America a riunire tutti i partner della multinazionale americana: 15mila partecipanti fra licenziatari, fornitori e company provenienti da oltre 100 paesi nel mondo.

Durante i quattro giorni della convention sono stati diversi gli incontri - oltre a un confronto personale con Chris Kempczinski, Presidente McDonald’s Corporation - con CEO e direttori acquisti di USA, Belgio, Olanda, Polonia, Ucraina, Regno Unito e Francia, sull’importanza delle aziende locali e familiari come iGreco, che producono qualità e la esportano nel mondo.

L’olio extra vergine di oliva italiano de iGreco si conferma una eccellenza calabrese apprezzata e riconosciuta, con una domanda sempre crescente negli anni da parte di ristoranti e catene che tendono a gratificare i consumatori, sempre più attenti ed esigenti.

A rappresentare iGreco, Giancarlo e Rita Greco: “È stato entusiasmante essere qui alla convention di Las Vegas. Da oltre 15 anni, come partner di McDonald’s, lavoriamo quotidianamente, tenendo ben saldi i nostri valori e i loro valori, che sono coincidenti, specialmente sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, rimanendo attenti alle nuove sfide globali, come l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è di essere per i consumatori finali un punto di riferimento certo e consolidato per la qualità del food. L’auspicio - chiosa Greco - è che siano sempre di più le aziende italiane e calabresi a prendere parte a questi eventi di caratura internazionale, poiché significa promuovere i nostri territori attraverso le eccellenze”.

