L’assessore regionale Gianluca Gallo: «Siamo intervenuti con tempestività per dare una risposta concreta agli imprenditori duramente colpiti dagli eventi del 1° aprile»
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La Regione Calabria ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale limitatamente al comparto agricolo nei comuni dell’Alto Ionio colpiti dai violenti eventi meteorologici dello scorso 1° aprile.
Con la delibera n. 184 del 22 aprile, la Giunta regionale ha formalizzato la richiesta al Governo nazionale a seguito dei gravi danni subiti dagli imprenditori agricoli del territorio, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario.
«Siamo intervenuti con tempestività – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per dare una risposta concreta agli imprenditori agricoli dell’Alto Ionio duramente colpiti dagli eventi del 1° aprile. Questa richiesta rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa».