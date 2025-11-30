Il segretario generale Cisl Cosenza, Michele Sapia, ha sottolineato come siano ancora molte le criticità da affrontare, soprattutto nei settori di scuola e università. Tra le priorità della Cisl figurano, inoltre, la richiesta di nuove risorse per sostenere la legge sulla partecipazione e maggiore attenzione per il lavoro stabile

Prosegue il percorso di confronto territoriale promosso dalla Cisl nell’ambito della campagna nazionale dedicata alla manovra di bilancio 2026. L’iniziativa, intitolata “Il cammino delle responsabilità. Sul territorio per lavoro di qualità, partecipazione e coesione sociale”, ha fatto tappa nell’alto Tirreno cosentino ed è stata ospitata nelle stanze della biblioteca comunale di Scalea.

I relatori

Al dibattito hanno preso parte il sindaco di Scalea, Mario Russo, e rappresentanti di varie sigle sindacali. Al tavolo dei relatori sono intervenuti Fulvio Piccolo, responsabile CAF provinciale; Gerardo Calabria, responsabile Cisl per la zona tirrenica; Michele Palombino, responsabile comunale di Scalea; Carmelo Bencardino, responsabile Inas, e Michele Sapia, segretario generale Cisl Cosenza.

I risultati raggiunti

Durante l’incontro sono stati evidenziati alcuni risultati già ottenuti attraverso il confronto istituzionale, in particolare nell’ambito delle politiche per il lavoro, settore a cui è destinato un terzo della manovra economica nazionale. Tra i punti principali emersi: maggiori risorse per le Zone Economiche Speciali (Zes), interventi a sostegno delle famiglie e misure per rafforzare il lavoro stabile.

Le criticità

Tuttavia, il segretario Michele Sapia ha sottolineato come siano ancora molte le criticità da affrontare, soprattutto nei settori della scuola e dell’università, per i quali si chiede un investimento più significativo, anche per favorire il ricambio generazionale. Tra le priorità della Cisl figurano, inoltre, il rafforzamento della contrattazione decentrata – territoriale, sociale e aziendale – e la richiesta di nuove risorse per sostenere la legge sulla partecipazione, attualmente priva di fondi.

Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione occupazionale della provincia di Cosenza, caratterizzata da un’elevata incidenza di lavoro part-time e da circa 30 mila disoccupati, numeri considerati troppo alti dal sindacato. «Serve un cambio di passo – ha dichiarato Sapia – con un maggiore confronto istituzionale e con investimenti mirati a rimettere al centro il valore umano del lavoro».

Le prossime tappe

Il tour della Cisl nella provincia di Cosenza prevede ancora almeno altre due tappe: martedì 2 dicembre il confronto si sposterà a Morano Calabro, a partire dalle 16, nelle sale della biblioteca comunale; giovedì 4 dicembre, invece, la Cisl farà tappa a Cassano allo Ionio, alle 15, nella Sala Terme Sibarite.