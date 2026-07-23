La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (Cosfel), organismo del Ministero dell'Interno, ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Mendicino, segnando la conclusione del percorso di risanamento finanziario avviato dall'amministrazione comunale.

Il via libera della Commissione certifica la sostenibilità del piano predisposto dall'ente e rappresenta un passaggio fondamentale verso il ritorno alla piena normalità amministrativa, consentendo al Comune di disporre di maggiori margini di programmazione e sviluppo.

«È una giornata importante per Mendicino», afferma il sindaco Irma Bucarelli. «L'approvazione della Cosfel premia un lavoro rigoroso e silenzioso che ha richiesto competenza, responsabilità e grande senso delle istituzioni. Abbiamo affrontato un percorso impegnativo senza mai perdere di vista l'obiettivo di restituire stabilità finanziaria al nostro Comune e creare le condizioni per costruire il futuro».

Il primo cittadino attribuisce il risultato al lavoro svolto dall'amministrazione e dalla struttura comunale. «Desidero ringraziare gli uffici comunali, i responsabili dei servizi, il segretario comunale e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e dedizione per raggiungere questo traguardo. Oggi non celebriamo soltanto un risultato contabile, ma la riconquistata credibilità dell'Ente. Da questo momento possiamo guardare avanti con maggiore fiducia, continuando a investire nella crescita di Mendicino, nel miglioramento dei servizi e nella qualità della vita dei cittadini».

Secondo l'amministrazione comunale, l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato rappresenta un punto di svolta per l'ente, ponendo le basi per una gestione finanziaria improntata a equilibrio, trasparenza e sostenibilità e per l'attuazione dei programmi di sviluppo destinati al territorio.