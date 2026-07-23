I tirrenici tornano in quarta serie dopo quarant'anni e rifiutano l'etichetta di semplice matricola: il ds Meli regala a mister Viscardi il centravanti rumeno ex Vibonese e Vigor Lamezia

C'è un'atmosfera di grandissimo entusiasmo in casa Praiatortora. Il club tirrenico si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D (Girone I), un palcoscenico prestigioso che la piazza attendeva di ritrovare da circa quarant'anni. Una ricorrenza storica che la società intende onorare nel migliore dei modi: l'obiettivo dichiarato è infatti quello di non lasciare nulla al caso ed eliminare fin da subito l'etichetta di semplice "matricola".

A confermare le enormi ambizioni del club sono i fatti e, soprattutto, le operazioni di mercato condotte con maestria dal nuovo direttore sportivo Ettore Meli.

Mossa da novanta per l'attacco

L'ultimo colpo messo a segno in ordine di tempo rappresenta un vero e proprio segnale di forza per l'intero girone. La dirigenza ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Virgil Tandara, rinforzo di primissimo spessore per il reparto offensivo a disposizione di mister Salvatore Viscardi.

Attaccante rumeno classe 1998, ventotto anni da poco compiuti, Tandara è una vecchia conoscenza del calcio calabrese e della quarta serie. Dopo i primi passi nei settori giovanili di livello con le maglie dell'Under 17 e Under 19 della Salernitana, il centravanti ha iniziato un importante percorso tra i dilettanti indossando le maglie di Vultur Rionero, Taranto, Gelbison ed Agropoli.

Un profilo di garanzia per la categoria

Il punto più alto della sua carriera recente è arrivato con la maglia del Santa Maria Cilento: nella stagione 2022-2023 ha messo a segno ben 15 reti, conquistando il titolo di vice-capocannoniere del Girone I di Serie D. Successivamente ha confermato il suo valore in terra calabra mettendosi in luce prima con la Vibonese e poi con la Vigor Lamezia.

Fisicità, fiuto del gol e profonda conoscenza del torneo: Tandara arriva a Praia a Mare con tanta fame ed entusiasmo, pronto a diventare il punto di riferimento dell'attacco e a far sognare i tifosi a suon di gol.

Con l'innesto di un attaccante della caratura di Tandara, il Praiatortora dimostra di avere idee chiare e argomenti solidi. Il ritorno in Serie D dopo quattro decenni si preannuncia da assoluto protagonista.