Dopo la fine dell'ondata di caldo africano, un fronte instabile in discesa da nord porterà piogge su gran parte del Cosentino, del Lametino e del Vibonese. Le massime difficilmente raggiungeranno i 30 gradi

L'ondata di caldo intenso che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi è ormai alle spalle. L'afflusso di aria più fresca proveniente da nord ha determinato un generale abbassamento delle temperature, riportando i valori su livelli in linea con le medie stagionali.

Per la giornata di domani è previsto il transito di un rapido fronte instabile che interesserà soprattutto i settori tirrenici e le aree interne della regione, favorendo lo sviluppo di piogge e locali temporali.

I fenomeni sono attesi in particolare sul Cosentino, nel Lametino e nel Vibonese, con possibili sconfinamenti fino all'Istmo di Catanzaro e alle aree ioniche limitrofe. Non si escludono precipitazioni anche sul capoluogo di regione.

Il passaggio della perturbazione determinerà un ulteriore calo delle temperature. In diverse zone della Calabria i valori massimi potranno attestarsi anche al di sotto delle medie del periodo e, nella maggior parte dei casi, non raggiungeranno i 30 gradi, regalando una pausa dal caldo che ha caratterizzato le ultime settimane.