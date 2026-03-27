Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia di Cosenza per un mutuo è stato pari a 107.447 euro. Cosenza è stata la provincia calabrese dove gli abitanti hanno cercato di ottenere la cifra minore.

Guardando alle cifre richieste in regione, Vibo Valentia è la provincia calabrese dove tra gennaio e febbraio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (114.070 euro), seguita da Reggio Calabria (111.106 euro) e Crotone (110.366 euro). Chiudono la classifica regionale la provincia di Catanzaro (108.898 euro) e quella di Cosenza (107.447 euro).