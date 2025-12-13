Tra ampia scelta, consegne rapide e pagamenti a rate, cresce lo shopping digitale. I negozi fisici resistono grazie al ritiro in sede e alla voglia di socialità. I commenti di Sergio Mazzuca e Pierpaolo Arcuri

A Cosenza il Natale 2025 conferma una tendenza ormai consolidata: sempre più cittadini scelgono il web per acquistare i doni delle feste. La tendenza rispecchia infatti un’abitudine radicata, guidata da praticità, risparmio di tempo e soprattutto da una disponibilità di prodotti talvolta impossibile da trovare nei negozi tradizionali.

La maggior parte degli acquirenti apprezza la vasta scelta garantita dagli e-commerce, che permette di confrontare modelli, prezzi e offerte in pochi istanti. Molti cosentini fanno shopping direttamente da smartphone, approfittando di consegne rapide e di una navigazione sempre più intuitiva. Una parte, seppur minoritaria, resta però affezionata ai negozi fisici, vissuti come luoghi di socializzazione: c’è chi sceglie ancora di trascorrere un pomeriggio tra amiche per vivere la magia delle vetrine e il piacere dell’incontro.

Gli imprenditori locali confermano il cambiamento. Sergio Mazzucca, titolare di Scintille, racconta che la presenza in negozio non è calata, ma si integra con la crescita dell’online: «Nell’arco di una notte, dalla chiusura alle 6 del mattino, ho ricevuto 48 ordini già pronti per la spedizione il giorno dopo». Un dato che evidenzia come l’acquisto digitale sia ormai parte integrante della routine natalizia.

Dello stesso avviso Pierpaolo Arcuri di Athletic World: «Registriamo il 40% in meno di ingressi, lo rileviamo dal contapersone, ma cresce l’integrazione con gli ordini online. Molti clienti scelgono il ritiro in negozio». Una formula ibrida che permette ai punti vendita di mantenere un rapporto diretto con il pubblico, pur adattandosi alle nuove modalità di consumo. Tra i fattori decisivi che spingono verso le piattaforme digitali emerge la rateizzazione, sempre più richiesta per i regali più costosi. Da Scintille, ad esempio, è possibile pagare in comode rate fino a 24 mesi, una soluzione che convince soprattutto i più giovani.