Il circolo Pd di Cosenza “Marica Zuccarelli” sostiene la proposta di un fondo regionale per agevolare il rientro dei fuorisede e chiede tariffe natalizie ridotte. Nel mirino anche la chiusura della galleria Santomarco dal 13 dicembre al 27 gennaio: «Cosenza rompa il silenzio»

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Alleggerire il costo dei viaggi per i calabresi che vivono fuori regione e, allo stesso tempo, evitare che proprio nel periodo natalizio venga interrotto uno dei collegamenti ferroviari più delicati per il territorio cosentino.

È il doppio appello lanciato dal Circolo del Partito Democratico di Cosenza “Marica Zuccarelli”, che interviene sul caro-biglietti e sulla programmata chiusura della linea ferroviaria Paola-Castiglione Cosentino per i lavori nella galleria Santomarco.

Il circolo esprime innanzitutto sostegno all’iniziativa avanzata a Catanzaro da Liberi e Uguali per l’istituzione di un fondo regionale destinato ad agevolare il rientro natalizio di studenti, lavoratori e famiglie che vivono fuori dalla Calabria e che, durante le festività, devono fare i conti con prezzi dei biglietti spesso molto elevati.

«Anche Trenitalia faccia la sua parte»

Per il Pd cosentino, però, l’intervento pubblico regionale non sarebbe sufficiente.

La richiesta è che anche Trenitalia introduca tariffe speciali per il periodo natalizio, con riduzioni significative soprattutto per studenti, giovani lavoratori e famiglie.

Il circolo sottolinea il carattere pubblico della società e richiama quella che definisce una responsabilità sociale nei confronti dei cittadini, pur distinguendo tra i servizi ferroviari regionali sostenuti attraverso i contratti di servizio e quelli commerciali.

«Non è accettabile che le logiche di mercato prevalgano sistematicamente sulle esigenze di mobilità delle persone, soprattutto in occasione delle festività», sostiene il Pd.

La chiusura della Santomarco nel pieno delle feste

A rendere ancora più complesso il quadro è la programmata interruzione della linea Paola-Castiglione Cosentino dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027 per lavori di manutenzione straordinaria nella galleria Santomarco.

Una chiusura che coincide con il periodo dei rientri natalizi e che, secondo il circolo, rischia di provocare forti disagi non soltanto per chi deve raggiungere Cosenza e l’area urbana, ma anche per i collegamenti con la Sibaritide e l’Alto Ionio cosentino.

Il Pd di Cosenza torna quindi a chiedere una revisione del calendario degli interventi.

«Chiediamo che, ove tecnicamente possibile, la chiusura venga rinviata almeno a dopo la metà di gennaio. Se esistono ragioni inderogabili che impediscono tale rinvio, RFI le renda pubbliche e garantisca adeguate soluzioni alternative».

L’appello alla Regione e alla città

La richiesta alla Regione Calabria è di aprire un confronto con Trenitalia sul costo dei biglietti e, contemporaneamente, di intervenire nei confronti di RFI per ridurre l’impatto della chiusura della linea ferroviaria durante le festività.

Nel documento arriva anche un richiamo rivolto direttamente a Cosenza, chiamata secondo il circolo a far sentire con maggiore forza la propria voce su una vicenda destinata ad avere conseguenze sulla mobilità dell’intera area urbana.

«Non basta rendere meno costoso il biglietto – conclude il Circolo PD “Marica Zuccarelli” – bisogna anche garantire ai calabresi la possibilità concreta di tornare a casa».