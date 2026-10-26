Dopo i sold out della scorsa stagione, la rassegna torna al Cineteatro Universal con Gianmarco Cei e Riccardo Crivez. Alla conduzione Andrea “Bonzo” De Luca. Apertura della serata dalle 18 con aperitivo e incontro informale nel centro storico

Dopo il successo della scorsa stagione, “SIFA X RIDERE” torna nel centro storico di Cosenza e inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla stand-up comedy.

La prima serata è in programma giovedì 29 ottobre alle 21 al Cineteatro Universal, con una doppia ospitata: sul palco saliranno Gianmarco Cei e Riccardo Crivez, entrambi protagonisti della scena stand-up.

A guidare la serata sarà ancora una volta Andrea De Luca, in arte Bonzo, che accompagnerà il pubblico nel corso degli appuntamenti e continuerà a essere anche il volto del podcast ufficiale della rassegna.

Una rassegna nata nel cuore del centro storico

Il progetto è realizzato in collaborazione con le realtà del territorio Marley Session e Cineteatro Universal e nasce con l’obiettivo di utilizzare cultura e intrattenimento come strumenti di aggregazione e socialità.

A ideare il format sono Elisa Pizzini, che cura la direzione artistica, e Paolo Pasqua, musicista e produttore musicale. Entrambi vivono nel centro storico e già lo scorso anno avevano portato la stand-up comedy all’Universal, con una serie di appuntamenti che avevano fatto registrare il tutto esaurito.

«Il progetto riparte con lo stesso spirito che ne ha accompagnato la nascita: utilizzare la cultura e l’intrattenimento come strumenti per costruire comunità, favorire la socialità e restituire centralità agli spazi condivisi», spiegano i promotori.

Comicità contemporanea e socialità offline

La rassegna punta a portare la comicità contemporanea nel cuore della città, trasformando gli spettacoli anche in occasioni di incontro.

«Vogliamo creare momenti di aggregazione offline e contribuire a riaccendere la vita culturale di uno dei quartieri più ricchi di storia e bellezza di Cosenza», sottolineano Elisa Pizzini e Paolo Pasqua.

La stand-up comedy, con il suo linguaggio diretto e spesso irriverente, diventa così il punto di partenza per osservare la realtà da prospettive diverse, ridere di sé e ritrovarsi fisicamente in uno spazio condiviso, lontano dalla dimensione esclusivamente digitale.

L’obiettivo: riportare vita nel centro storico

La nuova stagione di “SIFA X RIDERE” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione di Cosenza Vecchia, con l’obiettivo di contribuire a contrastare il progressivo abbandono di parte del quartiere.

Attraverso spettacoli, incontri e momenti di partecipazione, il progetto intende continuare a coinvolgere chi vive quotidianamente il centro storico e creare nuove occasioni di frequentazione degli spazi culturali.

La serata del 29 ottobre comincerà già dalle 18, con un aperitivo e un momento informale Da Michele, accanto al Cineteatro Universal, prima dell’inizio dello spettacolo.