Una nuova illuminazione per Corso Mazzini, più efficiente dal punto di vista energetico e pensata anche per valorizzare le opere del MAB. La Giunta comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento, per un investimento complessivo di 1 milione e 390mila euro.

Il progetto rientra nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, e punta a intervenire contemporaneamente sull’efficienza degli impianti, sulla qualità dello spazio pubblico e sulla valorizzazione artistica del principale corso pedonale della città.

Una nuova luce per il MAB

L’intervento non riguarderà soltanto la sostituzione o l’ammodernamento degli impianti esistenti. L’obiettivo dell’Amministrazione è ridisegnare anche il volto notturno di Corso Mazzini attraverso un sistema di illuminazione concepito per accompagnare e mettere in risalto le opere del Museo all’Aperto Bilotti.

La luce, dunque, non avrà più esclusivamente una funzione legata alla normale illuminazione urbana, ma assumerà anche una dimensione museale e scenografica, studiata per valorizzare le sculture lungo l’isola pedonale.

«Corso Mazzini è uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città – afferma Franz Caruso – uno spazio che appartiene alla quotidianità dei cosentini e che racconta una parte importante dell’identità urbana di Cosenza».

«Più efficienza e meno sprechi»

Per il sindaco, il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture cittadine.

«Lavorare al miglioramento della sua illuminazione significa investire nella qualità della vita, nella sostenibilità e nella cura dei luoghi che cittadini, famiglie e visitatori attraversano ogni giorno».

Caruso sottolinea anche l’obiettivo di ridurre i consumi e rendere più efficiente la gestione della pubblica illuminazione.

«La nostra idea di città passa anche dalla capacità di rendere le infrastrutture più funzionali, ridurre gli sprechi energetici e utilizzare in maniera responsabile le risorse disponibili. Vogliamo che la riqualificazione urbana non sia soltanto un obiettivo sulla carta, ma un percorso fatto di progetti, programmazione e interventi capaci di incidere positivamente sulla vita della comunità».

Agenda Urbana per la trasformazione della città

L’investimento su Corso Mazzini si inserisce nel più ampio programma di interventi finanziati attraverso Agenda Urbana Cosenza-Rende, che l’Amministrazione considera uno degli strumenti centrali per sostenere la trasformazione e l’ammodernamento degli spazi pubblici.

«La sfida che abbiamo davanti – conclude Caruso – è quella di una Cosenza sempre più moderna, sostenibile e attenta al proprio patrimonio urbano. La qualità di una città si misura anche attraverso la cura dell’illuminazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture che ne accompagnano la vita quotidiana».