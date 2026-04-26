Costi insostenibili e attività ferme nel porto di Schiavonea: incontro tra Regione, Comune e pescatori per chiedere aiuti immediati a Governo ed Europa

La marineria si ferma e il porto resta immobile. A Corigliano-Rossano, nello scalo di Schiavonea, i pescherecci sono fermi da giorni: il caro carburante ha reso insostenibile uscire in mare.

Una situazione che sta mettendo in crisi un intero comparto produttivo, già provato dagli effetti degli eventi climatici recenti. Il costo del gasolio, infatti, incide in modo diretto sui margini della pesca, fino a rendere antieconomica l’attività.

Per affrontare l’emergenza si è tenuto un incontro presso il mercato ittico con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Presenti anche l’assessore regionale Pasqualina Straface e il sindaco Flavio Stasi.

Gallo ha raccolto le istanze dei pescatori, parlando di richieste “giuste e legittime” e sottolineando come il recente intervento del Governo, che ha ridotto del 20% l’incidenza dei tributi sul carburante per alcune categorie, non abbia prodotto gli effetti sperati.

Il problema, ha spiegato l’assessore, non riguarda solo la Calabria ma tutte le marinerie italiane. Per questo il confronto si è già spostato a livello nazionale ed europeo. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida, insieme agli altri assessori regionali.

Sul tavolo due richieste principali: nuove risorse dalla Commissione europea e l’utilizzo dei fondi FEAMPA per sostenere il settore. Una risposta, almeno su quest’ultimo fronte, potrebbe arrivare a breve.

Intanto, però, il tempo stringe. Le barche restano in porto e l’economia locale rallenta. L’incontro si è chiuso con l’impegno a proseguire il dialogo, coinvolgendo anche il ministero e il dipartimento Pesca, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete.

Per la marineria di Schiavonea non è più solo una fase di difficoltà: è un punto di rottura. E senza interventi rapidi, il rischio è che il fermo diventi strutturale.